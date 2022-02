LÜTISBURG Gemeinde beruhigt: Parkieren am Bahnhof soll gratis bleiben Eine Studie beschäftigt sich unter anderem mit einer möglichen Gebührenpflicht für die Parkplätze in Lütisburg-Station. Vorläufig hat die Gemeinde aber keine Absicht, eine solche einzuführen.

Die Dammstrasse biegt von der Kantonsstrasse Wil-Wattwil in Richtung des Bahnübergangs ab. Bild: Beat Lanzendorfer

Vor kurzem veröffentlichte Lütisburg in den Gemeindemitteilungen eine Studie der Wälli Ingenieure AG aus St.Gallen. Diese behandelt die künftige Erschliessung des Industriegebiets Lerchenfeld (Bericht in dieser Zeitung). Am Schluss geht sie auch darauf ein, ob und unter welchen Bedingungen das Parkieren am Bahnhof Lütisburg-Station kostenpflichtig werden könnte. Heute ist es gratis.

Die Gemeinde möchte die Parkplatzsituation am Bahnhof Lütisburg-Station überprüfen und verbessern, heisst es in der Studie. Als Problem nennt diese zu wenig Parkplätze und enge Platzverhältnisse auf den Zufahrten.

Ziehen Gratisparkplätze auswärtige Pendler an?

Andreas Breitenmoser ist Gemeinderatsschreiber und Steuersekretär von Lütisburg. Der Gemeinderat mache sich schon lange Gedanken darüber, wie man die Situation am Bahnhof Lütisburg-Station verbessern könne. Es sei aber noch nichts entschieden, sagt er auf Anfrage. Bis auf weiteres bleibe das Parkieren dort gratis.

In Bütschwil und Bazenheid kostet das Parkieren für Automobilisten. Lütisburg-Station sei deswegen ein Hotspot für Pendler, räumt Andreas Breitenmoser ein. Klagen aus der Bevölkerung hat er aber keine vernommen, wie er ausdrücklich bestätigt.

«Parkplatzmangel nur bei Grossveranstaltungen»

Einen Parkplatzmangel in Lütisburg-Station gebe es nur bei Grossveranstaltungen wie etwa der Offa oder der Olma. Dann komme es vor, dass Autos an Orten abgestellt würden, wo sie nicht stehen sollten. Bedenken müsse man ferner, dass man die Gebührenpflicht kontrollieren müsste und dass das kosten würde.

Das Parkieren beim Bahnhof Lütisburg-Station kostet nichts. Von rechts münden die Gonzenbach- und die Dammstrasse in die Bahnhofstrasse ein. Bild: Beat Lanzendorfer

In den Augen des Lütisburger Gemeinderats wäre es besser, wenn das Parkieren an benachbarten Bahnhöfen gratis wäre, lässt Andreas Breitenmoser durchblicken. Das würde dazu führen, dass weniger Pendler ihre Autos in Lütisburg-Station abstellen. Schliesslich weist der Gemeinderatsschreiber darauf hin, dass Lütisburg den Bahnhof erhalten will und dass das genügend ein- und aussteigende Passagiere erfordert.

Heftige Opposition gegen das Projekt Dammstrasse

Die Studie der Firma Wälli geht auch auf die Verkehrsführung in Lütisburg-Station ein. Dabei wird in Bezug auf die Dammstrasse auf ein früheres Projekt verwiesen. Die Dammstrasse verbindet die Kantonsstrasse mit der Gonzenbachstrasse am Perronende in Richtung Wil.

Die Dammstrasse ist im westlichen Teil so schmal, dass das Kreuzen zweier Autos schwierig ist. In den 2010er-Jahren wurde ein Ausbauprojekt erarbeitet. Die Einwohner von Altgonzenbach opponierten diesem aber so heftig, dass der Gemeinderat von Lütisburg auf das Projekt verzichtete.

Renaturierung nicht ausgeschlossen

Die Studie der Wälli Ingenieure rät, das Industriegebiet Lerchenfeld über den Knoten Langenrain zu erschliessen. Der Knoten soll eine Lichtsignalanlage erhalten. Die Gonzenbachstrasse würde am Knoten in die Bahnhofstrasse und diese dann in die Langenrainstrasse einmünden.

Denkbar ist bei dieser Variante, dass die Dammstrasse aufgehoben sowie renaturiert und dass Altgonzenbach über die Gonzenbachstrasse an die Kantonsstrasse angeschlossen wird. Jetzt hat aber erst einmal der Kanton das Wort.