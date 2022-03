Lütisburg Der mögliche Bau einer Einfachturnhalle mit Bühne und die ins Auge gefasste Fusion mit Bütschwil-Ganterschwil beschäftigen die Menschen am meisten An der ersten Lütisburger Vorversammlung nach der Pandemie wurde rege diskutiert. Auf der Traktandenliste standen nebst der Jahresrechnungen weitere Themen aus Gemeinde und Schule.

In der Brückengemeinde Lütisburg sind der mögliche Neubau einer Mehrzweckhalle sowie die geplante Fusion mit Bütschwil-Ganterschwil zurzeit die Hauptgesprächsthemen. Bild: Beat Lanzendorfer

Vor knapp vier Jahren sagten die Lütisburger Stimmberechtigten Nein zum Neubau einer Mehrzweckhalle beim Schulhaus Neudorf. Das Problem war aber lediglich aufgeschoben und nicht aufgehoben.

Dass der Bedarf nach mehr Raum weiterhin ausgewiesen ist, zeigte sich an der Vorversammlung am Montagabend. Bei der möglichen Umsetzung gehen die Meinungen allerdings auseinander.

Das Thema Fusion wurde ähnlich kontrovers diskutiert. Vor fünf Jahren hatten sich die Stimmberechtigten gegen eine geplante Fusion mit Bütschwil-Ganterschwil und Oberhelfenschwil ausgesprochen. Mit 285 Nein- zu 276 Ja-Stimmen fiel der Entscheid äusserst knapp aus.

Nun ist das Thema wieder auf dem Tisch. Gemeinderat und Schulrat haben gemeinsam entschieden, eine Fusion mit der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil anzustreben. Dabei sollen auch die Schulen (Primarschule und Oberstufe BuGaLu) inkorporiert werden. Letztlich sei das Ziel, eine Einheitsgemeinde zu bilden.

Gemeinde und Schule informieren am selben Abend

An der Lütisburger Vorversammlung informieren die Gemeinde sowie die Schule jeweils gemeinsam. Letztmals im Jahre 2019, weil danach während zweier Jahre wegen der Coronapandemie keine physischen Veranstaltungen mehr möglich waren.

Mit Ausnahme der möglichen Fusion, die durchaus für Diskussionen sorgte, waren die übrigen Themen der Gemeinde wenig umstritten. So werde gemäss Gemeindepräsidentin Imelda Stadler geprüft, wie hoch die Kosten einer Sanierung der Letzibrücke seien. Bekanntlich besteht wegen der aufgetretenen Baumängel seit Mai 2021 eine Lastbeschränkung von maximal 18 Tonnen. Im Weiteren werde in diesem Jahr die Südfassade des Mehrzweckgebäudes saniert und beim Gemeindehaus die Eingangstüre ersetzt.

Die Rechnung 2021 der Gemeinde Lütisburg schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 788'000 Franken ab. Davon sollen 250'000 Franken der «Reserve Mehrzweckhalle» zufliessen. Der Rest wird dem Eigenkapital zugewiesen.

Steuerfuss beträgt weiterhin 115 Prozent

Darüber sowie über das Budget 2022, bei dem bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 115 Prozent mit einem Aufwandüberschuss von 633'750 Franken gerechnet wird, befinden die Stimmberechtigten an der Bürgerversammlung vom 30. März.

Als Mitglied des Zweckverbandes Regionales Seniorenzentrum Solino Bütschwil müssen die Stimmberechtigten auch über das Gutachten «Solino plus» abstimmen. Wobei den Gemeinden des Zweckverbandes keine zusätzlichen Kosten entstehen, weil das «Solino» das Bauprojekt selber stemmen kann.

Über die mögliche Fusion wird an der Bürgerversammlung nicht befunden. Hierfür erfolgt am 25. September eine Grundsatzabstimmung. Vorgängig wird am 24. August ein Infoabend durchgeführt.

Projektierungskredit für die Mehrzweckhalle

Das vom Gemeinderat und Schulrat gemeinsam erarbeitete Projekt Mehrzweckhalle sieht eine Einfachturnhalle vor, die mit Kosten von 7,5 Millionen Franken beziffert werden. Daran sei grundsätzlich nichts einzuwenden, allerdings hätte sich ein Teil der Anwesenden eine grössere Halle gewünscht, um die Bedürfnisse aller, auch jener der Dorfvereine, abzudecken.

Anstelle der in die Jahre gekommenen alten Mehrzweckhalle, soll hier ein Neubau in Form einer Einfachturnhalle entstehen. Bild: Beat Lanzendorfer

Sowohl Gemeindepräsidentin Imelda Stadler als auch Schulratspräsidentin Marianne Burger Studer führten ins Feld, dass aufgrund des finanziell Tragbaren und mit Blick auf die Einwohnerzahl eine genormte Einfachhalle den Zweck erfüllen würde.

Sollten die Stimmberechtigten am 30. März den Projektierungskredit über 350'000 Franken durchwinken, erwartet Burger Studer auch die Zustimmung des Baukredits im kommenden Jahr. Denn bei einem Nein im 2023 wären erneut mehrere hunderttausend Franken für den Projektierungskredit in den Sand gesetzt.

Gutachten zur Sanierung Schulhaus Neudorf

Die übrigen Punkte der Traktandenliste der Schulgemeinde benötigten weit weniger Zeit als die zum Teil emotional geführten Diskussionen um den möglichen Neubau der Mehrzweckhalle.

An der Schulbürgerversammlung, die wie die Bürgerversammlung am 30. März stattfindet, wird über die Vorlage der Jahresrechnung 2021 sowie über das Budget 2022 abgestimmt. Nebst dem Antrag zum Projektierungskredit zur Mehrzweckhalle befinden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger auch über ein Gutachten für die Sanierung des alten Teils des Schulhauses Neudorf im Umfang von rund 630'000 Franken.