Lütisburg: Das neue Eternitdach der alten Thurbrücke leuchtet hell – die ältesten Balken hielten am zähesten Die alte Thurbrücke in Lütisburg ist fertig saniert. Mit dem brandneuen Eternitdach leuchtet die Brücke hell in der Sonne, wobei das Dach mit der Zeit «gemässigt verwildern» wird. Timon Kobelt

Die Baugerüste rund um die alte Thurbrücke in Lütisburg sind diese Woche verschwunden. So sieht die fertig sanierte Brücke aus, wenn man sie von der neuen Thurbrücke her betrachtet, über welche die Flawilerstrasse führt. (Bild: Timon Kobelt)

Sie ist definitiv gerüstet für die Badesaison, wobei die alte Thurbrücke in Lütisburg dafür erst abgerüstet werden musste. In dieser Woche entfernte die Firma Bläsi AG alle Baugerüste, welche für die Sanierungsarbeiten an Dach und Balken aufgestellt worden waren. Die Holzbrücke mit ihrem neuen Dach strahlt im Thurrank unterhalb der hohen Eisenbahnbrücke so hell, dass die Besucher des beliebten Badeplatzes fast schon aufpassen müssen, nicht sonnengebleicht zu werden.

Am Gründonnerstag hatte sich die alte Thurbrücke noch so präsentiert. Das Eternitdach schimmert im Sonnenlicht besonders hell. (Bild: Timon Kobelt)

Thomas Felber hatte für die Arbeiten an der Thurbrücke im Auftrag der Gemeinde Lütisburg die Bauleitung inne. Er zeigte sich mit dem Verlauf der Sanierung zufrieden: «Auch dank des guten Wetters in letzter Zeit und des Einsatzes aller beteiligten Handwerker können wir den Zeitplan einhalten», sagt der selbstständige Bauplaner, der in Lütisburg alleine das Atelier Felber führt. Begonnen haben die Arbeiten Mitte Dezember 2018. Ohne den starken Wintereinbruch im Januar wäre man noch früher fertiggewesen. «Das Budget von 370'000 Franken werden wir wohl nicht überschreiten», sagt Thomas Felber

Die ältesten Balken hielten sich am besten

Letztmals wurde die 58 Meter lange Holzbrücke 1920, also vor fast 100 Jahren, saniert. Gemäss Thomas Felber haben die diesjährigen Arbeiten interessante Erkenntnisse gebracht, die in Bezug auf die 1920 durchgeführte Sanierung überraschen. Er erklärt:

«Wir mussten im Brückeninneren mehr Balken aus den 1920er Jahren ersetzten als solche, die schon zuvor Teil der Brücke waren.»

Dies zeige, dass man ganz früher sehr gut mit Holz gearbeitet habe und es dabei auf Details ankomme. «So ist beispielsweise der Zeitpunkt des Holzens entscheidend für die Langlebigkeit eines Holzbaus», sagt der Bauleiter

Die neue Dach-Innenkonstruktion der alten Thurbrücke. (Bild: Timon Kobelt)

Holz war auch beim Dach ein Thema. Denn obwohl ein Holzschindeldach möglich gewesen wäre, wurde aus Zeit- und Kapazitätsgründen auf ein solches verzichtet. Die kantonale Denkmalpflege lehnte eine weitere Variante mit einem Solardach ab. Gemäss Thomas Felber hat die Denkmalpflege damit argumentiert, dass ein Solardach nicht zum geschützten Objekt und zum Hauptmaterial Holz gepasst hätte. Um dem Rechnung zu tragen, habe man sich schliesslich wieder für ein Eternitdach entschieden. «Dieses ist zwar momentan noch sehr hell im Vergleich zur restlichen Brücke. Da es jedoch keine Oberflächenbeschichtung hat, wird es sich aufgrund des Wetters im Laufe der Zeit in Farbe und Zustand der Natur anpassen», so der Bauchef. Es handle sich dabei um eine Art «gemässigte Verwilderung.»

Das (noch) helle Eternitdach mit Sicherheitsseil entlang des Firsts. (Bild: Timon Kobelt)

Für kommende Unterhaltsarbeiten sind auf dem Dach Haken und entlang des Firsts ein Sicherheitsseil angebracht. Letzteres kam schon bei den aktuellen Arbeiten am Dach zum Einsatz. Ein Arbeiter rutschte aus und konnte sich am noch ungespannten Seil festhalten. «Das war ein Schreckmoment», sagt Thomas Felber. Die Gerüste hätten einen tiefen Fall des Mannes zwar verhindert und trotzdem sei er froh, dass es gar nicht erst so weit gekommen sei.