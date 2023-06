Lütisburg Abschiebetendenz habe zugenommen, meint der Präsident eines Toggenburger Sonderschulinternats – und die Kinder werden immer jünger und schwieriger Das Kinder Dörfli Lütisburg befindet sich seit Anfang 2023 auf Erfolgskurs. Denn der Kanton ging mit der Bitte nach vermehrter Unterbringung von schwierigen Kindern aktiv auf die Institution zu.

Das Sonderschulinternat Kinder Dörfli Lütisburg. Bild: PD

Es sei beim Kanton St.Gallen im Januar 2023 zu einem Paradigmenwechsel gekommen, sagte Glen Aggeler. Als Präsident des Kinder Dörfli Lütisburg führte er am Freitagabend durch die Mitgliederversammlung in der Aula des Sonderschulinternats. «Der Kanton hat auf einmal gemerkt, dass die Inklusion in den Gemeinden nicht funktioniert, und ist als Bittsteller an die Institutionen gelangt», so Aggeler.

Infolgedessen wurde auf den August 2023 hin im Kinder Dörfli eine halb geschlossene Intensivwohngruppe eingerichtet, die bereits jetzt gefüllt sei. Die Bewilligung für eine zweite Intensivwohngruppe liege auch vor. Allerdings dürfte deren Einrichtung nicht einfach sein, denn es fehlt an qualifizierten Mitarbeitenden. «Personell trifft uns der Fachkräftemangel. Es ist deshalb wichtig, dass wir gute Rahmenbedingungen schaffen und das Wir-Gefühl stärken», sagte Aggeler.

Hilflosigkeit hat zugenommen

Zugenommen habe in den letzten Jahren die Tendenz, dass die Kinder im Kinder Dörfli immer jünger würden, erklärte Gesamtleiter Urs Gasser. Das Kinder Dörfli begreife sich als Gesamtschule für besondere Kinder. Während früher die Eintritte oft in der dritten oder vierten Primarklasse erfolgten, seien heute Internatsplatzierungen ab dem Kindergarten keine Seltenheit mehr.

«Die Abschiebetendenz in der Gesellschaft, die herrschende Hilflosigkeit, nicht nur im Elternhaus, sondern auch bei den fachlichen Gremien, hat deutlich zugenommen», hielt Aggeler fest. Und Urs Gasser ergänzte: «Die Unterstufe ist dermassen anspruchsvoll, denn die Kinder müssen ja noch Lesen und Schreiben lernen.» Man könne es sich vorstellen, was es brauche, wenn ein Sechs- oder Siebenjähriger in ein Internat müsse, gab Gasser zu bedenken.

Zunehmend schwierige Ausgangslage

Immerhin konnte man für die schwierigsten Kinder nun mit der Kompetenzklasse ein eigenes Gefäss schaffen, das gut funktioniere. Denn durch die Zusammenfassung dieser sehr betreuungsintensiven Kinder in einer eigenen Klasse konnten der Unterricht in den anderen Klassen beruhigt und die Lernleistungen verbessert werden. Der Schritt sei dringend notwendig gewesen, denn die Ausgangslage werde von Jahr zu Jahr generell schwieriger.

Präsident Glen Aggeler (rechts) und Gesamtleiter Urs Gasser. Bild: Christof Lampart

«Früher hatte man starke, ausgeglichene Schüler und solche, welche auch eine Klasse beruhigt haben. Das haben wir heute nicht mehr», so Gasser. Das Kinder Dörfli habe nur noch Schüler, die man an der öffentlichen Schule, insbesondere in der Unterstufe, nicht mehr unterrichten könne. Und eine Besserung scheint nicht in Sicht. «Wir könnten problemlos drei Unterstufenklassen füllen, so gross ist aktuell die Nachfrage», sagte Urs Gasser.

Vorstand in globo bestätigt

Die ordentlichen Traktanden waren schnell abgehandelt. Die Jahresrechnung, welche mit einem Verlust von 331’300 Franken schloss, wurde einstimmig von den Mitgliedern genehmigt und der Vorstand entlastet. Letzter wurde unverändert und in globo für eine weitere Amtszeit bestätigt. Und mit dem gleichen Resultat wurde auch eine Statutenrevision, die vor allem redaktionelle Änderungen mit sich brachte, durchgewunken.