Lösungsvorschlag Wird der Steinbruch Starkenbach nun doch nicht geschlossen? St.Galler Regierung prüft Weiterführung im Teilbetrieb Die St.Galler Regierung ist derzeit daran, eine langfristige Lösung für den Steinbruch Starkenbach zu finden. Für einen rentablen Betrieb sind wohl Investitionen in Millionenhöhe notwendig. Ausserdem wird geprüft, ob der Steinbruch im Teilbetrieb weitergeführt werden könnte.

Für den Steinbruch Starkenbach im Obertoggenburg wird eine Lösung für einen möglichen Weiterbetrieb gesucht. Bild: PD

Der Widerstand aus der Politik war gross, als die St.Galler Regierung Mitte Juni verkündete, der Steinbruch Starkenbach solle wegen roter Zahlen vorübergehend geschlossen werden. Ein am Sonntag publiziertes Manifest der SVP, das die sofortige Wiedereröffnung des Steinbruchs fordert, wurde inzwischen über 750 Mal unterzeichnet. Regierungsrätin Susanne Hartmann sah sich deshalb gezwungen, auf den Mittwochmorgen spontan eine Medienkonferenz anzusetzen, an der sie über das weitere Vorgehen informierte.

Hartmann, die sechs Jahre in Wattwil zur Kanti gegangen ist, sagt gleich zu Beginn der Konferenz, dass ihr das Wohl des Toggenburgs am Herzen liege. Auch die Zukunft der betroffenen Arbeitskräfte habe laut Hartmann Priorität. Für sechs der insgesamt neun Mitarbeitenden des Steinbruchs habe man mittlerweile eine Lösung innerhalb des Bau- und Umweltdepartements (BUD) gefunden.

Hartmann: «Wir haben nichts verschlafen»

Regierungsrätin Susanne Hartmann, Vorsteherin des kantonalen Bau- und Umweltdepartementes. Bild: Anna Tina Eberhard

Die Gemeinde wird voraussichtlich Mitte Juli die neue Abbaubewilligung erteilen, so Hartmann weiter. Zudem seien die Vorbereitungen, den Steinbruch in eine eigenständige Aktiengesellschaft im Besitz des Kantons umzuwandeln, fortgeschritten. Ein entsprechender Projektauftrag wurde von der Regierung verabschiedet. «Somit sind zwei wichtige Voraussetzungen für die Zukunft des Steinbruchs gewährleistet», sagt Hartmann.

Damit ist langsam, aber sicher ein Ende des Bewilligungsverfahrens in Sicht, das bereits 2016 aufgenommen wurde, jedoch immer wieder durch Einsprachen verzögert wurde. Seitens der Politik hiess es, die Regierung habe es verschlafen, schon früher eine neue Bewilligung zu erlangen. Hartmann betont, dass in der Diskussion untergegangen sei, dass Pro Natura erst im Februar 2023 ihre Einsprache zurückgezogen habe. Sie sagt: «Erst seit diesem Zeitpunkt stehen die Chancen gut, dass wir eine neue Bewilligung erhalten. Wir haben nichts verschlafen.»

Regierung prüft Übergangsbetrieb im Steinbruch

Laut Samuel Peter, Generalsekretär des BUD, prüfe man zudem, ob ein Übergangsbetrieb im Steinbruch möglich sei. «Sprich, es wird mutmasslich nicht zu einer temporären Schliessung des Steinbruchs kommen.» Für den Teilbetrieb brauche es drei bis vier Personen, mit denen zu gegebener Zeit das Gespräch gesucht werde. Dem BUD liegt nun ein Vorschlag für einen Übergangsbetrieb mit groben Zahlenschätzungen vor, der über die kommenden Wochen geprüft wird.

Die Herausforderung sei, so Samuel Peter, den Spagat zwischen dem sorgfältigen Umgang mit Staatsmitteln und der Weiterführung des Betriebs zu schaffen, um diesen in eine sinnvolle Zukunft überführen zu können. «Es braucht Investitionen in Millionenhöhe, bis wieder ein langfristiger, rentabler Betrieb möglich ist», sagt Hartmann, denn die aktuelle Infrastruktur im Steinbruch sei in die Jahre gekommen.

Der Steinbruch Starkenbach in Wildhaus-Alt St.Johann schreibt derzeit rote Zahlen. Bild: Alain Rutishauser

Runder Tisch im August soll Klarheit schaffen

Nun gilt es laut Hartmann, die gesamte Betriebsorganisation und die nötigen Investitionen für die Übergangslösung und den langfristigen Betrieb genauer zu definieren. Sie sagt: «Dieser Betrag wird schliesslich im Budget 2024 aufgeführt, über das der Kantonsrat im November befinden wird.» Eine Kostenschätzung sei momentan schwierig. Per Ende August ist laut Hartmann aber ein runder Tisch vorgesehen, bei dem lokale Behörden, politische Parteien sowie das Gewerbe vor Ort eingeladen seien. Dieser werde hoffentlich Klarheit schaffen.

Die Regierung plant, den Vollbetrieb im Steinbruch Starkenbach 2025 wieder aufzunehmen. Ob diese Deadline eingehalten werden kann, hängt laut Hartmann von den politischen Diskussionen im Kantonsrat ab. «Wir präsentieren nun eine Lösung und sind gespannt auf die Resonanz im Kantonsrat.»