LIVETICKER Bazenheider Cup live: Spiel um Platz 3: Wattwil Bunt - Wil U20 *0:5. Spiel um Platz 5: Henau - Bronschhofen *0:0 Wer gewinnt die 22. Ausgabe des grössten Vorsaison-Turniers in der Ostschweiz? Im Final des Bazenheider Cups begegnen sich die Gastgeber aus dem unteren Toggenburg und der FC Uzwil. Alle Spiele des Finalabends gibt es jetzt im Liveticker.

Netzt der FC Bazenheid auch im Final gegen den FC Uzwil ein? Bild: Michel Canonica

Resultate, Finaltag, Bazenheider Cup 2021, Spiele à 90 Minuten

Seit 18.30 Uhr: Spiel um Platz 3: Wattwil Bunt - Wil U20 *0:5

Seit 19.30 Uhr: Spiel um Platz 5: Henau - Bronschhofen *0:0

Ab 20.30 Uhr, Final: Bazenheid - Uzwil

Der Liveticker vom Finaltag des Bazenheider Cup 2021

19:22 Uhr

Die Kadenz wird gleich steigen. Denn um 19.30 Uhr beginnt auf dem Nebenpaltz auch das Spiel um Platz 5. Henau und Bronschhofen treffen aufeinander. Zwei Vertreter der 2. Liga regional.

19:21 Uhr

Pause im Spiel um Platz 3. Und alle Fragen sind schon geklärt. 5:0 führen die Äbtestädter. Und das absolut verdient. Sie sind die klar bessere Mannschaft. Hasanbasic machte mittels Foulpenalty fünf Minuten vor der Pause gar noch das 5:0. Eine späte Wiedergutmachung. Letztes Jahr gab es im Final eine 1:7-Klatsche für die jungen Wiler gegen Bazenheid.

19:05 Uhr

Die Wiler powern weiter und schrauben das Skore auf 4:0 hoch. Und es ist noch längst nicht Pause. Zuerst Marena alleine vor dem Tor mit seinem zweiten Treffer des Vorabends zum 3:0, dann Beka mit dem 4:0. Die Entscheidung dürfte gefallen sein. Dabei ist die Wiler U20 mit einer besseren B-Auswahl angetreten. Denn morgen Abend steht schon das nächste Testspiel an gegen die U21 des FC Winterthur.

18.50 Uhr

20 Minuten rum im Spiel um Platz 3. Und die Wiler legen gegen das unterklassige Wattwil Bunt vor. Schon dreimal haben sie getroffen, zweimal hats gezählt. Ein Doppelschlag binnen vier Minuten. Zuerst Marena nach schönem Durchspiel, dann Fetaj ebenfalls ganz ansehnlich. Ein weiterer Treffer wurde wegen Offside annulliert. Es geht was auf dem Ifang. 2:0 für die jungen Wiler.

18:30 Uhr

Der Ball rollt am Finaltag des Bazenheider Cup. Jetzt geht es mal um Platz 3 auf dem Hauptfeld.

18:28 Uhr

Alsdann: Um 18.30 Uhr geht es los auf dem Hauptplatz mit dem Spiel um Platz 3 zwischen dem FC Wattwil Bunt und dem FC Wil U20.. Es ist angerichtet.

18:25 Uhr

So läuft die Berichterstattung in diesem Liveticker: Von den Spielen um Platz 3 und 5 gibt es jeweils das aktuelle Zwischenresultat live, und zwar ganz oben an diesem Artikel in der Titelzeile - plus die allerwichtigsten Infos hier im Ticker. Vom Final wird dann die ausführliche Berichterstattung mit allem Wissenswerten zum Spiel geliefert. Viel Spass.

18:21 Uhr

Und siehe da: Sogar Petrus hat ein Einsehen. Ein trockener und sonniger Abend geht Richtung Finale. Das will etwas heissen im Sommer 2021. Beste Voraussetzungen für einen spannenden Fussballabend.

18:18 Uhr

Blicken wir zurück: Am Vorrunden-Abend blieben die grossen Überraschungen aus. Einzig der FC Uzwil ist einmal gestolpert und kam gegen das um zwei Ligen tiefer spielende Bronschhofen nicht über ein 2:2 hinaus. Trotzdem reichte es für die Finalqualifikation. In diesem Endspiel duellieren sich die Uzwiler ab 20.30 Uhr mit dem FC Bazenheid. Spiel um Platz 3 bestreiten bereits ab 18.30 Uhr der FC Wattwil Bunt und die U20-Auswahl des FC Wil. Zudem wird ab 19.30 Uhr auf dem Nebenplatz Rang 5 ausgespielt. Henau trifft dort auf Bronschhofen.

18.14 Uhr

Das Turnier braucht einen Sieger. Und Zwei kommen noch in Frage. Es sind dies der gastgebende FC Bazenheid aus der 2. Liga interregional oder der FC Uzwil, welcher in die 1. Liga aufgestiegen ist. Aber auch die Positionen drei bis sechs in der Schlussrangliste des diesjährigen Bazenheider Cups werden heute belegt. Drei volle Fussballspiele binnen vier Stunden. Herz, was willst du mehr? Vielleicht ein Penaltyschiessen. Auch das ist möglich. Simon Dudle ist auch heute auf dem Ifang und tickert durch den Abend.