Livemusik Von Pop bis Metal: Diese drei Bands vertreten das Toggenburg beim Ostschweizer Nachwuchs-Musikwettbewerb Unter dem Motto «Acht Regionen, ein Contest» beginnen am 24. September die Qualifikationsrunden für den diesjährigen BandXost-Wettbewerb. 53 Acts haben sich beworben – drei stammen aus dem Toggenburg.

The Rule schaffte es 2021 ins Finale in der Grabenhalle. Bild: Raphael Müller

Der Ostschweizer Nachwuchswettbewerb BandXost geht in die nächste Runde. 53 junge Bands, Musikerinnen und Musiker haben sich beworben und treten ab dem 24. September in neun Qualifikationsrunden gegeneinander an. Das Toggenburg ist dieses Jahr mit Projekten aus Wattwil und Ebnat-Kappel vertreten.

Fractious. Bild: PD

Fractious fand an der Kantonsschule Wattwil zusammen und hatte bisher erst kleinere Auftritte. Die Qualifikationsrunde vom 29. Oktober im ZAK Jona wird ihre erste «richtige» Auftrittsmöglichkeit sein, wie die Rockband schreibt. Fürs BandXost sind weitere Musikerinnen und Musiker zu Fractious gestossen, sodass die Band nun in neuer Formation auftritt.

Gingerbeer. Bild: PD

Wie Fractious hat auch Gingerbeer Wurzeln an der Kantonsschule Wattwil. Bisher sind die jungen Musikerinnen und Musiker erst an Schulveranstaltungen aufgetreten. «Wir wollen nun auch an anderen Events spielen», schreibt die Band, die ebenfalls am 29. Oktober in Jona zu sehen und zu hören sein wird. Zurzeit arbeitet die Pop-Band mit Cantacanti, dem Chor der Kanti Wattwil, an einem gemeinsamen Projekt.

Smorrms. Bild: PD

Smorrms war eigentlich ein Soloprojekt des Gitarristen David Mühlethaler aus Ebnat-Kappel. Zusammen mit seinem langjährigen Musikerfreund Jérémie Gonzalez (Drums) brachte er das Metal-Projekt im Juli 2022 erstmals auf die Bühne. «Es entstanden neue Songs, die sich vor allem mit Chaos und Düsterkeit auseinandersetzen», sagt Mühlethaler. Smorrms wird am 15. Oktober im Eisenwerk Frauenfeld auftreten.