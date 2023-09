Littering Neckerreinigung: Schüler finden Stacheldraht, Velo und eine Leiter 133 Schülerinnen und Schüler machten sich zusammen mit Mitgliedern des Rotary Club Neckertal und der Wiler Regierungsrätin Susanne Hartmann, auf den Weg, das Ufer und den Fluss Necker zu reinigen.

Rotarier Christoph Meier (vorne) zeigt Regierungsrätin Susanne Hartmann (links) und Rotarierin Lucrezia Meier-Schatz, was alle aufgelesen und entsorgt wurde. Rechts, Werner Britt, Präsident Rotary Club Neckertal. Bild: Christoph Heer

Anlässlich des Clean-up-Days soll die gesamte Bevölkerung auf die Abfall-Thematik aufmerksam gemacht werden. Es ist ein Aktionstag, an welchem sich viele engagierte Freiwillige für die Umwelt einsetzen und diese von Tonnen Müll befreit. So machten sich am frühen Samstagmorgen 133 Schülerinnen und Schüler auf, den Necker und seine Ufer auf der Länge von rund zwölf Kilometern zu säubern.

«Es war toll anzusehen, wie motiviert sich die Kinder der Sache hingaben und offensichtlich auch Spass hatten», sagt Werner Britt. Er ist Präsident des Rotary Club Neckertal, welcher aktuell um die 40 Mitglieder zählt. Der Necker und seine Zuflüsse sind die wichtigsten Zulieferer für das Grundwasser der Region. Vor über zehn Jahren hat der Rotary Club zusammen mit den Oberstufenschüler des Neckertals zum letzten Mal die sogenannte Neckerreinigung vorgenommen.

«Damals zogen wir rund zwei Tonnen Abfall aus dem Wasser und den anliegenden Uferbereichen. So konnten wir dank unseren Spendern 13’000 Franken an ein gemeinnütziges Projekt überweisen. Das machen wir natürlich auch in diesem Jahr so», sagt Rotarierin Lucrezia Meier-Schatz.

Auch Landwirte sind in der Pflicht

Eine Neckerreinigung kann auch Spass machen. Die 133 teilnehmenden Oberstufenschüler erhalten dafür am Montag schulfrei. Bild: Christoph Heer

Oftmals werden Spaziergänger, Hobbysportler oder Jugendliche, die sich am Ufer des Necker treffen, von den hiesigen Landwirten kritisiert. So heisst es wiederkehrend, dass das Littering das Problem der breiten Bevölkerung sei. Doch eine Standesaufnahme am Samstagmittag zeigt, dass der grösste Teil des Abfalls wohl oder übel von den Landwirten selbst stammt. Stacheldraht, Zaunschnüre, Stretchfolie von Rundballen, alles Indizien für einen nicht ganz so sorgsamen Umgang mit Restmaterial und nicht mehr Gebrauchtem seitens Landwirtschaft.

Daneben sind es insbesondere Papier und Plastik, Aludosen, ein Stuhl, ein ausgedientes Fahrrad und gar eine Leiter, welche die Jugendlichen aus dem Bachbett gegraben haben. «Im Grossen und Ganzen lautet unser Fazit aber schon, dass es in diesem Jahr wesentlich sauberer gewesen ist als beim letzten Mal», sagt Rotarier Christoph Meier. Er hat sich mit einer Gruppe Schüler durch den Necker gekämpft – nasse Füsse inklusive.

Die Regierungsrätin in Gummistiefeln

Auch die aus Wil stammende St.Galler Regierungsrätin Susanne Hartmann, Vorsteherin des Bau- und Umweltdepartementes, nahm einen Augenschein vor Ort. Mit Gummistiefeln ausgestattet liess sie es sich nicht nehmen, in den Necker zu steigen und aktiv an der Putzaktion teilzunehmen. «Abfall gehört in den Kübel und Wertstoffe in die entsprechenden Container an den Sammelstellen», so der Aufruf der Regierungsrätin.