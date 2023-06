Von 1931 bis 1964 wurden dem Toggenburger Volk in Wattwil im Circus Knie Menschen aus aller Welt in verschiedenen Shows präsentiert. Unter dem Titel «Afrika ruft, Sitten- und Völkerschau» gab es gegen Eintritt beispielsweise 15 «Neger aus dem Sudan» zu sehen. Auch wurde ein «Indianerüberfall mit drei Männern, zwei Frauen und zwei Kindern» inszeniert. Exotisch mutet die Ankündigung einer Menagerie mit Feuer-, Nagel-, Scherben- und Zauberexperimenten» an. Allerlei Menschen und Tiere aus Afrika wurden in dieser Zeit zur Schau gestellt. Noch im Jahr 1964 wurden zwölf «marokkanische Handwerker» in einem Spezialzelt des Circus gezeigt. (ab)