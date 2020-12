Literatur «Hena und Dena»: Ein Mann – drei Heimaten Im neuen Buch des pensionierten Pfarrers Walter Hehli hat Verbindendes und Trennendes aus dem Alpstein Platz.

Walter Hehli, Buchautor und Pfarrer, Lichtensteig. Bild:PD

Der in Wattwil lebende Walter Hehli, ein gebürtiger Sennwalder und heimatberechtigt in Appenzell, hat seine drei Heimaten als Ansporn für das neue Buch «Hena und Dena», also diesseits und jenseits des Alpsteins genommen. Dabei beschränkt er sich nicht nur auf die Geografie und die Bergwelt des Gebiets. Es geht in «Hena und Dena» auch um «Diesseits und Jenseits», Leben und Tod. Er hat Texte zu Land und Leuten aus dem Appenzellerland, dem Werdenberg und Toggenburg gesammelt.

Als reformierter Theologe ist ihm der Reformator Ulrich Zwingli wichtig, es geht aber auch um Johann Philipp von Hohensax und Frischenberg sowie den Freiheitskämpfer Markus Vetsch von Grabs und die Aussagen zu «Wahrheit, Gerechtigkeit und Glück» von Karl Hilty. Zudem finden die Frauenschicksale von Anna Göldi, der letzten Hexe und der in Appenzell hingerichteten Anna Koch ihren Platz, um nur ein paar Schwerpunkte zu nennen.

Unterschiede und Gemeinsamkeiten

«Appenzell, Toggenburg und Werdenberg unterscheiden sich sprachlich, geschichtlich, kulturell und konfessionell», ist in der Einleitung zu lesen. «Im Werdenberg wurde bis ins 13. Jahrhundert romanisch gesprochen. Die Appenzeller waren schon im 16. Jahrhundert freie Landleute und Eidgenossen, die Toggenburger und Werdenberger aber bis 1798 unfreie Untertanen. Während Appenzell Innerrhoden vom Katholizismus geprägt ist, sind das Werdenberg, mit Ausnahme von Gams, und das Toggenburg vom reformierten Protestantismus beeinflusst.» Als Gemeinsamkeiten zwischen Appenzellerland und Toggenburg nennt der Autor die reiche Sennen- und Hirtenkultur, sowie die Musik und die Sprache.

Den vielfältigen Inhalt des Werkes wiederzugeben, würde die Möglichkeiten dieses Berichts sprengen. Deshalb einfach ein Blick auf den Teil «Bräuche um Tod und Bestattung». Texte des Schriftstellers Sennwalder Hans Bösch (1926-2003) bereichern diesen Teil. Für Walter Hehli sind diese Werke in einer wunderbar tiefgründigen und zugleich schlichten Sprache, die Landschaft, Menschen und das Leben in Sennwald so beschreiben, wie es auch der Autor in seiner Kinder- und Jugendzeit erlebt hat.

Unter dem Titel «Vom Manteln in Werdenberg» ist unter anderem zu lesen, dass früher auch das «Kilcheheisses oder Leichenbitten» in Grabs und Sennwald Brauch war. «Es gab Frauen, die sich in der dörflichen Verwandtschaft gut auskannten, denen man diesen Dienst anvertraute. Ihr sötten denn mit em Annababeli z Chirche gu», sagten sie beispielsweise in Grabs von Tür zu Tür. Das eigentliche «Manteln» – das Tragen eines schwarzen Mantels oder Umwurfs der Männer – war ein alter Brauch, der bis in die Sechzigerjahre des letzten Jahrhunderts in Grabs gepflegt wurde. Konkret wurde beim Tod von Vater oder Mutter noch zwölf Sonntage nach der Beerdigung gemantelt.

Grün in allen Schattierungen

Sowohl der aus Wattwil stammende Schriftsteller Peter Weber als auch Ulrich Bräker, bekannt als «der arme Mann vom Toggenburg», wie der weit über die Region hinaus geschätzte Komponist Peter Roth und Walter Hehli als Autor erleben das Toggenburg als «Symphonie in grün». «Das Toggenburg, das gleich einem langgezogenen Mollakkord quer zur Welt geschichtet liegt, ist eine wundersame Landschaft, die am Himmel festgemacht ist und durch die der Erzählstrom fliesst», wird aus dem Buch, «Der Wettermacher», von Peter Weber zitiert.