Ligabetrieb «Wir werden ein Stück flexibler, darüber sind wir froh»: FC Wattwil Bunt kann bald Ligaspiele auf der Sportanlage Rietwis austragen Bereits vergangenen Herbst wurde die Sportanlage Rietwis in Wattwil eingeweiht. Ein halbes Jahr dauerte es, bis nun die letzten Vorkehrungen getroffen wurden, dass der FC Wattwil Bunt auch Ligaspiele auf dem Platz austragen kann. Seitens des Fussballklubs zeigt man sich zufrieden.

Der neue Kunstrasen auf der Anlage Rietwis wird für den Ligabetrieb angepasst. Bild: Beat Lanzendorfer

Im Herbst 2022 hat die Gemeinde Wattwil ihre neue Sport- und Freizeitanlage Rietwis eingeweiht. Dabei kam eine Diskussion über den Kunstrasenplatz auf. Während der FC Wattwil Bunt hoffte, Ligaspiele unter der Woche künftig auf der Rietwis auszutragen, teilte die Gemeinde mit, der Sportplatz sei primär als Schulsportanlage konzipiert. Das «Toggenburger Tagblatt» berichtete.

Bereits bei der Planung hatte die Baukommission jedoch die Bedürfnisse der örtlichen Vereine mit einbezogen, damit auch sie die Anlage nutzen können. So konnten etwa für den FC Wattwil Bunt ein Balllager und abgetrennte Garderoben geschaffen werden. Der Kunstrasenplatz sollte für den FC Wattwil Bunt primär als Trainingsplatz dienen.

In der Zwischenzeit suchten Bauherrschaft, Planer und FC-Vertreter im Austausch mit dem Ostschweizer Fussballverband (OFV) nach einer Lösung, damit die Ligatauglichkeit erreicht und der Platz auch für Meisterschaftsspiele genutzt werden kann. Nun konnte der Gemeinderat den Auftrag für eine geringfügige Anpassung der Schulsportanlage freigeben, konkret werden an der Nordseite des Platzes zwei gedeckte Spielerbänke am Zaun platziert.

Alois Gunzenreiner, Gemeindepräsident von Wattwil. Bild: Michel Canonica

FC-Wattwil-Präsident François Schönenberger und Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner freuen sich. In einer gemeinsamen Mitteilung vom Dienstag heisst es: «Damit erreichen wir das Ziel. Ob jetzt oder bei der Planung, der zur Verfügung stehende Platz wäre derselbe und die Lösung gleich oder ähnlich gewesen. Der OFV hat bestätigt, dass diese den Vorgaben entspricht.»

Noch unklar, wann Spielerbänke geliefert werden

Wann die Spielerbänke genau errichtet werden, das kann Schönenberger auf Anfrage allerdings nicht sagen. «Die Spielerbänke sollten vor Ostern kommen, wir hoffen auf Ende März, Anfang April.» Bei den heutigen Lieferengpässen stünde dies aber noch in den Sternen.

Sicher steht allerdings, dass der Rückrundenstart am 25. März auf der Grüenau stattfindet, welche weiterhin der Meisterschaftsplatz des FC Wattwil Bunt ist. Schönenberger sagt:

«Vorausgesetzt, sie ist bespielbar. Bei einem halben Meter Schnee würden wir natürlich schauen, dass wir in der Rietwis spielen können.»

Falls dann die Spielerbänke noch nicht stünden, gäbe es die Möglichkeit, eine Ausnahmebewilligung beim OFV einzuholen.

Hauptspielort bleibt die Grüenau

Albert Geiger, Sportchef des FC Wattwil Bunt. Bild: PD

Auch Sportchef Albert Geiger zeigt sich zufrieden mit den jüngsten Entwicklungen. «Durch die Anpassungen in der Rietwis werden wir ein Stück flexibler, darüber sind wir froh», sagt er auf Anfrage. Auch Geiger betont allerdings, dass der Hauptspielort des FC Wattwil Bunt die Grüenau bleibt. «Sonst hätten wir letztes Jahr kein neues Klubhaus bauen müssen.»

Man werde allerdings auf die Sportanlage Rietwis ausweichen, falls ein Cupspiel unter der Woche stattfände und man eine Flutlichtanlage benötige. Ausserdem werde die 2. Liga bald um zwei Teams aufgestockt, sagt Geiger. «Da kann es sein, dass mal eine Wochentagsrunde stattfindet.» Und auch für die Juniorenmannschaften steht die Sportanlage Rietwis künftig zur Verfügung, diese haben allerdings schon heute in Ebnat-Kappel einen Platz mit Flutlichtanlage.

Der Spielbetrieb des Fanionteams vom FC Wattwil Bunt auf der Sportanlage Rietwis startet aber nicht etwa erst im März oder April. Bereits am Mittwochabend um 20 Uhr findet das nächste Spiel auf der Rietwis statt, gegen den FC Uzwil. Auch ohne Spielerbänke. Geiger sagt: «Wir haben für das Testspiel das OK vom Fussballverband eingeholt.»