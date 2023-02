Ligabetrieb Damit der FC dort spielen kann: Wattwil nimmt am neuen Kunstrasenplatz Rietwis Anpassungen vor Zwei gedeckte Spielerbänke müssen auf dem Platz der Wattwiler Sportanlage Rietwis nachträglich eingebaut werden. Der Gemeinderat kommt damit dem Wunsch des Fussballvereins nach, auf dem Platz mit Flutlichtanlage bei Bedarf Ligaspiele bestreiten zu können.

Der neue Kunstrasen auf der Anlage Rietwis wird für den Ligabetrieb angepasst. Bild: Beat Lanzendorfer

Im Herbst 2022 hat die Gemeinde Wattwil ihre neue Sport- und Freizeitanlage Rietwis eingeweiht. Dabei kam eine Diskussion über den Kunstrasenplatz auf. Es wurde zum Thema, dass der FC Wattwil Bunt diesen nicht nur fürs Training, sondern auch für Ligaspiele nutzen kann. Nach Abklärungen mit dem FC und dem Fussballverband konnte der Gemeinderat Wattwil nun den Auftrag für eine geringfügige Anpassung der Schulsportanlage freigeben.

Für den Schulsport geplant, ist die Sportanlage Rietwis in erster Linie auf die Bedürfnisse der Schulen ausgerichtet, die sie hauptsächlich nutzen. Erste Priorität für das Fussballfeld hatten deshalb die Anforderungen der kantonalen Schulen: Ausstattung mit Kunstrasen und Normfeld-Grösse. Zugleich boten das Areal und die planerischen Vorschriften, die zu beachten waren, nur wenig bis keinen Spielraum für Varianten, wie der Gemeinderat in einer Medienmitteilung schreibt: Die Aussenplätze liegen dicht an dicht, und für ihre Erschliessung musste ein Korridor frei bleiben.

Rietwis ist primär Trainingsplatz für den FC Wattwil Bunt

Bereits bei der Planung hatte die Baukommission jedoch die Bedürfnisse der örtlichen Vereine mit einbezogen, damit auch sie die Anlage nutzen können. So konnten etwa für den FC Wattwil Bunt 1929 ein Ball-Lager und abgetrennte Garderoben geschaffen werden. Der Kunstrasenplatz sollte für den FC Wattwil Bunt 1929 primär als Trainingsplatz dienen. Sein Meisterschaftsplatz ist die Grüenau. Dort weihte der Klub vor einem Jahr sein neues Klubhaus ein.

«Zugleich hofften wir, den Kunstrasenplatz unter der Woche für Ligaspiele nutzen zu können, da die Grüenau keine Flutlichtanlage hat», erklärt FC-Präsident François Schönenberger in der Mitteilung. Da das in der weiteren Entwicklung unbemerkt blieb, müssen die Spielerbänke nachträglich erstellt werden.

Anpassung mit wenig Aufwand

Bauherrschaft, Planer und FC-Vertreter suchten deshalb im Austausch mit dem Ostschweizer Fussballverband OFV nach einer Lösung, damit die Ligatauglichkeit erreicht und der Platz punktuell auch für Meisterschaftsspiele nutzbar wird. Der Gemeinderat konnte nun den Auftrag zur Umsetzung einer zweckmässigen, ansprechenden Anpassung freigeben, die sich mit geringem Aufwand und gut eingepasst umsetzen lässt: An der Nordseite des Platzes werden zwei gedeckte Spielerbänke am Zaun platziert.

François Schönenberger und Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner freuen sich. In der gemeinsamen Mitteilung heisst es: «Damit erreichen wir das Ziel. Ob jetzt oder bei der Planung, der zur Verfügung stehende Platz wäre derselbe und die Lösung gleich oder ähnlich gewesen. Der OFV hat bestätigt, dass diese den Vorgaben entspricht.» (pd)