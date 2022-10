Liebesgeschichte Ein Fernsehauftritt und viele Reaktionen: So geht es dem Niederländer, der mit einem Inserat nach seiner grossen Liebe im Toggenburg sucht Vor über 50 Jahren lernt Ger Zevenbergen während der Skiferien in Wildhaus eine wunderschöne Frau kennen. Die Suche nach ihr ist für ihn vor allem eins: das Abschliessen mit der Vergangenheit.

Heisse Gefühle in einem kalten Toggenburger Winter: Der Niederländer Ger Zevenbergen verliebte sich während Skiferien in Wildhaus. Bild: iStockphoto

Seit sich der Niederländer Ger Zevenbergen entschieden hat, mit einem Inserat in dieser Zeitung nach seiner grossen Liebe zu suchen, sind seine Tage turbulent geworden. Niederländische Zeitungen kamen auf ihn zu, weil sie einen Artikel schreiben wollten. Das niederländische Fernsehen sendete einen Beitrag und besuchte ihn in seinem Penthouse in Oud-Beijerland, einem Ort südwestlich von Rotterdam. Personen in sozialen Medien machten ihm Mut – und übten Kritik. Der 88-Jährige sagt:

«Vereinzelt haben es mir Leute übelgenommen, dass ich mich in eine andere Frau verliebte, während ich verheiratet war.»

Doch viele Personen in seinem Umfeld haben den Rentner auch dafür gelobt, weil er den Mut gefunden hat, mit seinen Gefühlen an die Öffentlichkeit zu gehen.

Ein versprochener Tanz

So sah Ger Zevenbergen vor 50 Jahren aus. Bild: PD

Ger Zevenbergens Geschichte klingt wie im Film. Vor über 50 Jahren verliebt er sich während der Skiferien in Wildhaus in eine Frau, die mit ihm die Skischule besucht. Es ist «die schönste Frau», die er je gesehen hat.

Für Ger Zevenbergen ist es Liebe auf den ersten Blick. Und er ist sich sicher: Sie empfindet ähnlich. «Die Welt um uns blieb stehen», erinnert sich der Niederländer. An einem Abschiedsapéro am letzten Nachmittag tauschen die beiden zärtliche Blicke und sanfte Berührungen. Er verspricht seiner Angebeteten, auf dem Abschlussball am Abend im Hotel Hirschen mit ihr zu tanzen.

Doch das Versprechen wird er nie einlösen. Zevenbergen ist nämlich verheiratet und seine Frau begleitet ihn auf den Abschlussball. Die schöne Frau sieht er zum letzten Mal, als sie enttäuscht aus dem Saal stürmt. Weder Namen, Telefonnummer oder Adresse tauschen die beiden aus.

So sieht Ger Zevenbergen heute aus. Bild: PD

Mit der Vergangenheit abschliessen

Über 50 Jahre später hört der 88-Jährige ein Lied im Radio, durch das er sich an damals erinnert. Ein Jahr ist das nun her. Seither sucht er nach der unbekannten Schönen. Er sagt: «Ich bereue, wie ich mich damals verhalten habe, und möchte mich entschuldigen.» Seine Ehefrau ist vor fünf Jahren verstorben und er möchte seine Liebe aus dem Toggenburg um jenen Tanz im Hotel Hirschen bitten, zu dem es nie kam.

Gefunden hat der 88-Jährige seine grosse Liebe bisher nicht. Und er weiss, dass die «Chance dafür eher klein ist». Trotzdem verspürt er keine Enttäuschung. Er sagt:

«Es geht mir so gut wie seit langem nicht.»

Er habe sein Bestes getan, um die Frau zu finden. Nun kann er ein Stück Vergangenheit, das ihn nie losgelassen hat, endlich abschliessen.