Lichtensteig bis Herisau Für 50 Millionen Franken und mit mehrwöchiger Totalsperre: Die Südostbahn saniert drei Tunnel und zwei Viadukte Im kommenden Jahr saniert die SOB an der Bahnstrecke zwischen Herisau und Wattwil die Tunnel Mühlebühl, Bühlberg und Wasserfluh. Hauptsächlich werden dabei die Fahrbahn, die Gleise und die Fahrleitungen ersetzt. Gearbeitet wird nachts sowie während einer Totalsperre im Hochsommer.

Ein Zug der SOB verlässt Lichtensteig über die Viadukte und durch den Wasserfluhtunnel in Richtung St.Gallen. Bild: Marius Eckert

Über 100 Jahre alt sind die Tunnel und Viadukte der Schweizerischen Südostbahn AG (SOB) auf der Strecke zwischen Lichtensteig und Herisau. Nächstes Jahr werden die Kunstbauten saniert. Konkret geht es um die Tunnel Mühlebühl, Bühlberg und Wasserfluh sowie um das Viadukt Alte Strasse und das Thurviadukt in Lichtensteig. Dazu kommen unter dem Dach des Gesamtprojekts Cluster Ost 2024 weitere kleinere Projekte und Teilprojekte.

Wie Simon Peter, Gesamtkoordination Cluster Ost 2024, betont, handelt es sich um reine Instandsetzungsarbeiten. «Es ist nicht etwa so, dass die Tunnel kaputt gehen.» Das Hauptaugenmerk der Arbeiten liege auf der Fahrbahn. «Sie hat das Ende ihrer Lebensdauer erreicht», so Peter. Die Fahrbahn inklusive Schotter und Gleise sowie die Fahrleitungsanlage werden erneuert. Gleichzeitig werden die Tunnelbauwerke saniert.

Fahrbahn und Fahrleitungsanlage werden erneuert, Tunnelbauwerke und Viadukte saniert. Bild: Marius Eckert

Hauptgrund bei Viadukten ist die Abdichtung

Im Jahr 2011/2012 wurden bereits 1,2 Kilometer des 3,6 Kilometer langen Wasserfluhtunnels (erbaut 1910) auf der Seite Brunnadern-Neckertal saniert. 2024 steht nun die Erneuerung des restlichen Tunnels Richtung Lichtensteig an. Der 370 Meter lange Bühlbergtunnel zwischen Schachen und Degersheim wurde 1976 zuletzt umfassend saniert. Die letzte bauliche Sanierung des 90 Meter kurzen Mühlebühltunnels in Herisau fand Ende der 1970er-Jahre statt.

Bei den Viadukten in Lichtensteig ist die Abdichtung Hauptgrund für die Sanierung. Diese befindet sich unter der Fahrbahn und verhindert, dass Regenwasser in die Blocksteinmauern sickert. Auch auf den Viadukten wird daher die Fahrbahn erneuert und gleichzeitig das Mauerwerk saniert.

Im Projekt «Cluster Ost 2024» saniert die Schweizerische Südostbahn AG (SOB) zwischen Herisau und Lichtensteig die Tunnel Mühlebühl, Bühlberg und Wasserfluh sowie zwei in die Jahre gekommene Viadukte. Bild: zvg

Während Totalsperre Bahnersatz bis Uznach

Die Kosten für das Gesamtprojekt belaufen sich auf rund 50 Millionen Franken, die aus dem Bahninfrastrukturfonds des Bundes kommen. Die Plangenehmigungsverfahren beim Bundesamt für Verkehr laufen.

Die Bauarbeiten starten im Februar und werden bis Dezember 2024 dauern. Die Hauptarbeiten finden in einer Totalsperre statt: vom Samstag, 6. Juli, bis Montag, 12. August. Während dieser Zeit wird in bis zu drei Schichten gearbeitet.

Vor und nach der Totalsperre wird unter der Woche in der Nacht gearbeitet. Der Bahnbetrieb wird jeweils um 20.40 Uhr eingestellt, die ausfallenden Abendverbindungen werden durch Busse ersetzt. Dabei wird es neben einem Regionalbus mit Halt an allen Haltestellen auch einen Direktbus von Herisau nach Wattwil geben.

Auch während der Totalsperre fahren Bahnersatzbusse. Weil sich die SBB mit einer Sanierung der Bahnstrecke Kaltbrunn–Uznach sowie Arbeiten am Rickentunnel an das Projekt der SOB anschliessen, wird der Bahnersatz dann bis Uznach verlängert. Die Synergie der Totalsperre nutzt die SOB auch für die Sanierung der Personenunterführung West am Bahnhof Herisau.

Auf Ruhezeiten für Anwohnende achten

Während der Hauptarbeiten werden bei den SOB-Projekten rund 100 Personen pro Schicht im Einsatz sein, sagt Simon Peter. «Zum grössten Teil vergeben wir die Arbeiten extern.»

Simon Peter, Gesamtkoordination Cluster Ost 2024. Bild: Marius Eckert

Bei lärmintensiven Arbeiten wird auch während der Totalsperre nur im 2-Schichten- oder gar im 1-Schicht-Betrieb gearbeitet, um Ruhezeiten zu ermöglichen. Im September folgt eine Infoveranstaltung für die Bevölkerung in Lichtensteig.

Für die Bauarbeiten werden mehrere Materialumschlagplätze eingerichtet, der grösste davon in Brunnadern. «Wir nutzen wo möglich unser eigenes Land. Vereinzelt wurden mit privaten Parzellenbesitzern Verträge ausgehandelt», sagt Peter. Der Materialtransport laufe über die Schiene, während der Totalsperre aber auch vermehrt mit Lastwagen.