Lichtensteiger Gewerbler sorgen sich wegen baldiger Sperrung der Umfahrung Der Lichtensteiger Gewerbeverein hielt am 20. März im Café Huber seine bereits 132. Hauptversammlung ab. Thema war auch die Sperrung der Umfahrung im Sommer. Sascha Erni

Parkierte Fahrzeuge sind harmlos. Wird jedoch die Umfahrung gesperrt, so rollt der ganze Verkehr talaufwärts durch Lichtensteigs Hauptgasse. Der Gewerbeverein stört sich daran. (Bild: Urs M. Hemm)

Zwanzig Gewerblerinnen und Gewerbler fanden sich zur Hauptversammlung des Lichtensteiger Gewerbevereins (LGV) ein. Vereinspräsident Jürg Buff führte durch die Traktanden, nach einer Stunde waren die Geschäfte erledigt. Es standen auch Wahlen an: Silvan Räss, Geschäftsstellenleiter der UBS Wattwil, sollte als Kassier auf Fabian Brändle folgen, und Jürg Buff kandidierte für eine weitere Amtsdauer von zwei Jahren. Beide wurden einstimmig gewählt. Bei der Vereinsrechnung 2018 gab es keine Gegenstimmen oder Enthaltungen.

Jürg Buff, Präsident Gewerbeverein Lichtensteig. (Bild: Sascha Erni)

Der Reingewinn von 1959 Franken wird als Rückstellung für die Toggenburger Messe (TOM) eingesetzt. Im Anschluss an den regulären Teil der Versammlung gab Messeleiter Peter Kroll Einblick in die Planung der diesjährigen TOM und kündigte für den 10. Mai «Lichtensteiger Atmosphäre» im Festzelt an. «Geni Scherrer von den Jazztagen hat sich da etwas Besonderes einfallen lassen», so Kroll.

Neumitgliederaktion wird weitergeführt

Die Versammlung hatte den Antrag des Vorstands angenommen, die letztjährige Neumitgliederaktion weiter zu führen. Mit dieser Aktion konnte der Verein im letzten Jahr zehn Mitglieder gewinnen, erklärte Buff. Die 2018 lancierten Einkaufsgutscheine seien ebenfalls auf sehr grosses Interesse gestossen. Er freute sich darüber, dass nun auch der Volg die Gutscheine als Zahlungsmittel akzeptiert.

Des Weiteren kündigte Buff an, dass der LGV in Zukunft enger mit dem Lichtensteiger Macherzentrum zusammenarbeiten werde. Das Macherzentrum organisiert monatliche Informationstreffen, das Programm werde nun gemeinsam mit dem Vorstand des LGV zusammengestellt. Ein erster Termin steht bereits fest: Am 4. April wird Nationalrat und Digitec-Gründer Marcel Dobler am Macher-Treff sprechen.

Die neuen Ehrenmitglieder erhielten neben dem Pflasterstein auch spanischen Wein. (Bild: Sascha Erni)

Das erste Mal seit Jahren ernannte der LGV neue Ehrenmitglieder. Jürg Buff erklärte, dass die Vereinsstatuten solche Ehrungen vorsehen würden, entsprechend seien die Ernennungen ein wichtiger Punkt dieses Abends. Luzi Bundi, Walter Gräub, Rolf Geiger, Silvio Storchenegger, Andy Diethelm und Charly Sennhauser erhielten die Auszeichnung. Neben einer Flasche Wein gehört ein zur Skulptur aufgewerteter Pflasterstein als Symbol für die Lichtensteiger Unternehmer dazu. «Beständig, manchmal auch etwas holprig», sagt Buff.

Gesamter Verkehr rollt durch die Hauptgasse

Im Rahmen von Sanierungsarbeiten wird der Kanton voraussichtlich vom 13. Mai bis 31. Juli den Verkehr vorwiegend einspurig über die Umfahrung Lichtensteigs führen. Mitte bis Ende Juli kommt es zu einer Totalsperrung.

Im Sommer wird der gesamte Verkehr der Region durch die Hauptgasse rollen, zum Leidwesen der dort ansässigen Gewerbler. Mit einem offenen Brief sei der Vorstand an die Gemeinde herangetreten, erklärte Buff. «Die Gemeinde sollte sich einsetzen, dass unsere Läden und Kundinnen und Kunden nicht im Verkehr ersticken.» Aber laut den zuständigen kantonalen Stellen könne keine der vom LGV vorgebrachten Ideen und Anliegen umgesetzt werden. «Es ist also an uns, die Situation für das Gewerbe in dieser Sperrzeit zu verbessern», sagte Buff.