Lichtensteiger Gemeinderat will tieferen Steuerfuss

Die Erfolgsrechnung 2019 der Gemeinde Lichtensteig schloss mit einem Gewinn von 434 002 Franken statt der erwarteten 61 200 Franken. Fürs letzte Jahr waren Einnahmen von netto 4,74 Millionen Franken veranschlagt. Stattdessen resultierten 4,98 Millionen. Über den Erwartungen lagen die Steuern der Einwohner und die Nachzahlungen für die Vorjahre. Das gilt auch für die Handänderungs-, die Firmen- und die Quellensteuern. Zudem mussten weniger Forderungen abgeschrieben werden. Die Einnahmen der Liegenschaften im Finanzvermögen fielen ebenfalls höher aus als gedacht. Der Gewinn fliesst in verschiedene Reserven oder Vorfinanzierungen. Aufenthalte von Lichtensteigerinnen und Lichtensteigern in Pflegeheimen kosteten die Gemeinde fast eine halbe Million Franken. Budgetiert waren 300'000 Franken. Für dieses Jahr sind 400'000 Franken veranschlagt, mit für die nächsten Jahre steigender Tendenz. Aber auch die soziale Sicherheit verursachte einen Ausgabenüberschuss von gut einer Million Franken, 400'000 Franken mehr als budgetiert. Hier schlug unter anderem eine unerwartete Platzierung in einem Jugendheim mit fast 300 000 Franken – allerdings für mehrere Jahre – zu Buche. (mkn)