Lichtensteig Zufällige Begegnungen im Wartesaal am Bahnhof Lichtensteig: Julia Bauer erzählt, was sie im Wartesaal macht und erlebt Der Wartesaal am Bahnhof Lichtensteig sorgt immer wieder für Fragen. Julia Bauer macht im Wartesaal Musik, organisiert ab und zu eine Veranstaltung und erlebt immer wieder zufällige Begegnungen.

Julia Bauer im Wartesaal beim Bahnhof Lichtensteig. Bild: Silke kleine Kalvelage

Der Wartesaal am Bahnhof Lichtensteig sorgt immer wieder für Verwirrung. Was genau passiert da eigentlich? Wohnt da jemand? Die Schüchternen werfen einen Blick ins Fenster, die Mutigen schauen rein und mit den ganz Mutigen gibt es oft einen kurzen Austausch.

Julia Bauer nutzt den Raum am Lichtensteiger Bahnhof als Resonanzraum, heisst es in einer Mitteilung. Der Charakter des Raumes hat sich für Julia Bauer im Laufe der Zeit immer wieder geändert. Ursprünglich war sie auf der Suche nach einem Raum für ihre Klangexperimente. 2020 lebte sie noch in Krummenau und arbeitete in Degersheim. So wurde der Wartesaal zu einem Zwischenstopp zwischen Arbeit und Daheim. «Der Wartesaal war eine Zeit lang ein bisschen wie meine zweite Stube, nachdem Maura Kressig mir den Schlüssel in die Hand gedrückt hat», erzählt Julia Bauer. Hier macht sie selbst Musik, lädt Freunde und Bekannte zum Musizieren ein.

«Wenn man meine Einrichtung aus dem Raum heraus nimmt, klingt es im Wartesaal wie in einer Kapelle», sagt sie. Bauer hat aber auch ihre Nähmaschine da, manchmal schreibt sie oder nutzt den Raum einfach zum Denken und Sein. Ab und an organisiert sie Veranstaltungen, wie zum Beispiel einen kleinen Flohmarkt oder sie installiert Interventionen am Bahnsteig und im Fenster. Eine Zeit lang hing eine Schaukel am Bahnsteig.

Zufällige Begegnungen im Wartesaal

Wenn die Menschen aus ihrem Alltag gelockt werden, ein kurzer Augenblick des Kontakts entsteht, freut sich Julia Bauer. Dies sind die Momente, in denen Julia Bauer dem Wartesaal seinen ursprünglichen Charakter zurückgibt – eine mögliche Kontaktzone.

Manche Begegnungen bleiben besonders in Erinnerung, wie ein älterer Herr, der mit einem Blumenstrauss in der Hand auf sein Date gewartet hat. «Wir haben uns kurz unterhalten, weil seine Verabredung Verspätung hatte», sagt Bauer. «Nach seinem Date kam er sogar noch mal zurück und wir haben noch lange geredet.» Und einmal, als Bauer an einem Märchen schrieb, betrat ein stattlicher Herr den Wartsaal am Bahnhof. Er trug ein Buch in der Hand. Es stellte sich heraus, dass dieser Mann Usama Al Shahmani war. Sie unterhielten sich über sein Buch, welches Bauer kurz zuvor begonnen hatte zu lesen.

Mittlerweile wohnt Julia Bauer mit ihrem Partner auch in Lichtensteig. Sie hat sich Lichtensteig vom Wartesaal aus durch Spaziergänge erschlossen. «Ich dachte mir: Da gibt es viel, was mich gwundrig macht, tolle Projekte und gute Ideen», sagt Bauer. «Richtig auf dem Dorf ist man erst, wenn es nur noch das Postauto gibt», findet Bauer. Mobilität ist für sie sehr wichtig. Bauer erzählt, dass sie als Kind oft mit dem Zug an Lichtensteig vorbeigefahren sei und sich das Bild des hübschen Städtlis in ihrem Kopf festgesetzt hat.

Man kann sagen, der Wartesaal am Bahnhof und Julia Bauer haben sich gesucht und gefunden.

Weitere Veranstaltungsreihe hat begonnen

Julia Bauer befindet sich zurzeit in der Ausbildung zur Musiktherapeutin und ist dabei sowohl mit Gesang als auch mit Instrumenten unterwegs. Das Kotamo, das im Wartesaal steht, hat sie während der Ausbildung selbst gebaut. Montagabend gibt es alle zwei Wochen Acro-Yoga im Wartesaal von 18.30 bis 20.30 Uhr. Die nächste Veranstaltungsreihe hat bereits begonnen. Es geht um die vier Elemente und darum, einen Raum für Begegnungen zu öffnen.

An den folgenden Daten ist der Wartesaal geöffnet: Um das Element Erde geht es Montag, 20. März, um Feuer am Freitag, 5. Mai, und um Wasser zwischen Mitte Juni und Mitte Juli. Beginn des Palavers ist jeweils um 19 Uhr. (pd/mas)