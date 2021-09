Lichtensteig «Wir brauchen unbedingt mehr Möglichkeiten»: Eine Wirtin setzt sich für ein Corona-Testzentrum im Toggenburg ein Im Toggenburg kann man sich in einer Apotheke auf Covid-19 testen lassen. Ein neues Testzentrum in Lichtensteig soll mehr Kapazitäten schaffen. Noch fehlt die Bewilligung des Kantons.

Wartet noch auf die Bewilligung: das Testzentrum in Lichtensteig. Bild: Urs Hemm

Wer sich im Toggenburg auf Covid-19 testen lassen möchte, braucht einen langen Atem. Diese Erfahrung machte kürzlich eine Leserin aus Ebnat-Kappel. Kurz nachdem der Bundesrat die Zertifikatspflicht ausgeweitet hatte, wollte sie für ihre Tochter einen Termin für einen Coronatest buchen. Die Tochter brauchte das Zertifikat für den Studienstart.

An jenem Montag, ab dem die erweiterte Zertifikatspflicht galt, versuchte die Leserin den ganzen Morgen in der Apotheke anzurufen, um einen Termin für Ende Woche zu bekommen. Kein einziges Mal war die Leitung frei. Die Leserin ärgerte sich. Sie sagt:

«Nach dem Bundesratsentscheid hatte meine Tochter kaum Zeit, um einen Testtermin zu vereinbaren. Sie hatte keine Möglichkeit, sich im Toggenburg testen zu lassen.»

Letztlich fuhr die Tochter für den Test nach Zürich.

So wie dieser Leserin geht es auch anderen. Im Toggenburg bietet derzeit, neben vereinzelten Hausärzten, eine Apotheke Coronatest an: die Apotheke Dr. Bütikofer in Wattwil. Die Apothekerin Irene Bütikofer sagt:

«Wir sind völlig überlastet. Wir erhalten ein Telefon nach dem anderen und sind ständig am Terminevereinbaren.»

Doch nun gibt es für die Toggenburger Bürgerinnen und Bürger einen Lichtblick. In Lichtensteig in der Altstadt ist ein neues Testzentrum im Aufbau. Nächste Woche soll dieses den Betrieb aufnehmen. Wann genau ist allerdings noch unklar.

Eine Wirtin nimmt es selber in die Hand

Dass im Toggenburg nun wohl schon bald ein neues Testzentrum seinen Betrieb aufnehmen wird, liegt am Engagement einer Bürgerin: Snezana Petrovic. Sie ist die Wirtin des Bar-Restaurants Happy Life in Lichtensteig.

Die wenigen Testmöglichkeiten in der Region waren Petrovic seit der erweiterten Zertifikatspflicht ein Dorn im Auge. Schliesslich sind jetzt einige ihrer Gäste auf die Tests angewiesen. Sie sagt: «Wir brauchen unbedingt mehr Möglichkeiten.»

Als sie kürzlich ihre Tochter zu einem Test nach St.Gallen begleitete, nahm sie das gleich selber in die Hand. Sie fragte das Testzentrum dort, ob dieses nicht auch einen Standort in Lichtensteig aufbauen würde. Und so kam der Ball ins Rollen.

Bevor das Testzentrum loslegen kann, braucht es allerdings noch die Bewilligung des Kantons St.Gallen. Petrovic hofft, dass diese nächste Woche vorliegen wird. Dann können sich Togenburgerinnen und Toggenburger im Testzelt in der Lichtensteiger Altstadt ohne Voranmeldung einem Corona-Schnelltest unterziehen.

Der Tropfen auf den heissen Stein

Auch Mirco Gerig begrüsst, dass es in Lichtensteig schon bald eine neue Möglichkeit für Covid-19-Tests geben soll. Gerig ist SVP-Kantonsrat und lebt im Toggenburg. Er sagt, derzeit sei es fast nicht möglich, sich im Toggenburg testen zu lassen. Dabei seien die Leute seit der Zertifikatspflicht auf die Tests angewiesen.

Doch für Gerig ist auch klar: Ein neues Testzentrum in Lichtensteig löst das Problem nicht. Er sagt:

«Das ist ein Tropfen auf den heissen Stein.»

Es brauche mehr öffentliche Anlaufstellen, in allen Regionen. Ein zusätzlicher Standort liegt für ihn auf der Hand: das Spital Wattwil.

Kanton prüft Ausweitung der Kapazität

Ob der Kanton St.Gallen die Testmöglichkeiten im Toggenburg ausbauen wird, ist unklar. Eine Ausweitung der Kapazität sei derzeit in Prüfung, schreibt das Gesundheitsdepartement auf Anfrage.

Vorerst also testet die Apotheke Bütikofer in Wattwil weiterhin im Akkord. Bis zu 100 Tests pro Tag, zum Teil im Fünf-Minuten-Takt. Und das neben dem regulären Apothekengeschäft. Bütikofer sagt: «Viele Leute sagen uns, dass sie am Telefon nicht durchkommen.» Für Bütikofer ist das sehr unbefriedigend.