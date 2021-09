LICHTENSTEIG Wie in der guten alten Zeit: Händler bringen Nostalgie ins Städtchen Der Fotoflohmarkt war am Sonntag das Sammelsurium für Nostalgiker. Auch Drehorgeln und Oldtimerfahrzeuge belebten das Geschehen in den Gassen Lichtensteigs.

Markus Dummer aus Rankweil bastelte aus einer Kodak-Kamera aus dem Jahr 1895 ein Nachttischlämpchen. Bild: Franz Steiner

Der Nostalgie-Tag des Verkehrs- und Kulturvereins Lichtensteig zog am Sonntag viele Besucher an. Dafür sorgten auch das Drehorgeltreffen und eine Oldtimer-Parade, die seit einigen Jahren in den Fotoflohmarkt integriert sind. Zudem öffneten die Museen ihre Türen.

Den Gassen entlang schlendern und die Trouvaillen an den Ständen entdecken: Die Vielfalt der Ausstellungsstücke teilte sich ein interessiertes Fachpublikum mit den Händlern, die auch aus dem Ausland anreisten. So zum Beispiel Markus Drummer aus Rankweil. Er zeigte sich als Tüftler der speziellen Art, hatte er doch auf seinem Verkaufstisch eine Kodak-Kamera aus dem Jahr 1895 zu einem Nachttischlämpchen umgebaut. «Ich bin erst zum zweiten Mal hier und total begeistert von der Atmosphäre und der Kulisse», sagte der redselige Mann aus dem Vorarlbergischen.

Beni Haab aus Lichtensteig mit seinem Vauxhall, Jahrgang 1923. Bild: Franz Steiner

Silvio Storchenegger, Koordinator im Organisationskomitee, hat die rückläufige Bedeutung des Fotoflohmarktes seit der Jahrtausendwende mit dem Fortschreiten des digitalen Bereichs festgestellt. Er sagt aber auch:

«Es gibt immer noch viele Liebhaber, die der Faszination der Fotografie aus früheren Zeiten erlegen sind.»

Wenn die Leidenschaft greifbar ist

Es wurde um die vielen Raritäten, welche die Händler im Sortiment führten, auch mal betreffend einen günstigeren Preis gefeilscht. Und die Käufer freuten sich, wenn sie etwa zu einem Schnäppchenpreis ein Objektiv oder eine Kamera erstehen konnten.

OK-Mitglied Silvio Storchenegger freut sich, wie sich Lichtensteig als Museumsstädtchen präsentiert. Bild: Franz Steiner

Zu diesem historischen Treffen passten auch die auf Hochglanz polierten Oldtimer, welche die Besitzer an der Hauptgasse in Reih und Glied aufstellten und viele Bewunderer anzogen. Die fast 100-jährigen Autos, wie auch einige Oldtimer-Töffs wurden von den Besitzern zur Schau gestellt. So auch bei Jürg Knobel, der mit einem französischen Amilcar, Baujahr 1928, aus Schwanden angereist war. Auf einem Schild eines Citröen Cabrio mit Jahrgang 1927 stand: «Bitte nicht berühren». Dies zeigt die grosse Liebe, welche die Besitzer für diese Fahrzeuge haben.

Berliner Original in Lichtensteig

Für nostalgische Gefühle sorgten ferner die vielen Drehorgelspielerinnen und -spieler. Sie gaben einige Müsterchen auf einer Bühne zum Besten. So etwa Christa Hohnhäuser. Sie ist ein Berliner Original und unter dem Künstlernamen «Jubel-Jette» bekannt. Schon seit den Anfängen des Nostalgietages vor fast 40 Jahren kommt sie nach Lichtensteig. Mit Inbrunst und Leidenschaft frönte sie ihrem Hobby.