Lichtensteig Vom Hörsaal ins Klassenzimmer: Während zwei Wochen verbannten Studierende die Lehrpersonen aus der Lichtensteiger Primarschule Studierende der Pädagogischen Hochschule St.Gallen übernahmen die Schulklassen in der Jost-Bürgi-Schule in Lichtensteig. Das Lehrerdasein mit all seinen Herausforderungen wurde von einem Tag auf den anderen Realität.

Für zwei Wochen übernahmen PH-Studierende in Lichtensteig den Unterricht – und die Verantwortung. Bild: Marius Eckert

«Ihr dürft euch jetzt einen Laptop holen, aber vorsichtig!», mahnt die junge Lehrerin die Schülerinnen und Schüler, die in einem Kreis auf ihren Schemeln sitzen und dem Unterricht – die einen mehr, die anderen weniger aufmerksam – folgen. Doch diese Anweisung haben alle verstanden. Stimmengewirr bricht aus, die Kinder springen auf und zu den Laptops hin, die auf dem Lehrerpult aufeinander gestapelt sind.

Schnell schnappen sich alle ein Gerät und suchen sich einen Sitzplatz. «Sie, es gaht nöd!», schallt es aus einer Ecke des Klassenzimmers hervor. An diesem Donnerstagnachmittag wird im Fach Medien und Informatik das Thema Internetquellen behandelt. Das Besondere dabei: Die Lehrperson ist eigentlich noch gar keine Lehrerin, sondern Studentin.

Während vierzehn Tagen übernahmen ein Dutzend Studierende der Pädagogischen Hochschule St.Gallen (PH) das Kommando in der Jost-Bürgi-Schule in Lichtensteig. Im Rahmen eines Pilotprojektes möchte die PH herausfinden, wie noch nicht fertig ausgebildete Lehrkräfte eine Klasse selbstständig führen und die volle Verantwortung für den Schulalltag übernehmen.

6 Bilder 6 Bilder Die Kleinen lernen von den Älteren. Bilder: Marius Eckert

Schulstress wird zur Realität

Und dafür gehen die Verantwortlichen aufs Ganze. Nach einem kurzen Einarbeiten übergeben die «richtigen» Lehrpersonen den Studierenden Kreide, Schulbücher und Laserpointer, fahren gemeinsam in eine Berghütte für eine Teambuilding-Woche und überlassen das Feld, oder besser gesagt die Klassenzimmer, den PH-Studis.

Dadurch übernehmen die Studierenden die vollumfängliche Verantwortung für den Unterricht und die gesamte schulische Organisation. So unterscheidet sich das Lichtensteiger Experiment von einem regulären Praktikum. Dort würde die Organisation von einer begleitenden Lehrperson übernommen.

Frühmorgendliche Anrufe von Eltern mit erkälteten Kindern, die Zuteilung der Schulzimmer oder Streitereien zwischen Schülerinnen und Schülern: All das wird in einem gewöhnlichen Praktikum von der Klassenlehrperson geregelt.

Andreas Angehrn, Dozent PH St.Gallen. Bild: Marius Eckert

Doch das sei nur bedingt die Realität des Lehrerberufes, sagt Andreas Angehrn, Projektleiter und Dozent an der PH St.Gallen: «Im richtigen Schulalltag ist das Unterrichten nur eine von vielen Herausforderungen, womit Lehrerinnen und Lehrer konfrontiert werden.» Der Projektleiter verwendet dafür den Fachbegriff Resilienz. Durch das Pilotprojekt soll die Handlungsfähigkeit der Studierenden unter Druck geschult und verstärkt werden.

Jüngere lernen von den Älteren

Dass für die diesjährige Durchführung des Pilotprojektes die Lichtensteiger Primarschule ausgewählt wurde, ist kein Zufall. Die Schule im Städtli verfolgt bereits seit mehreren Jahren das Konzept des altersdurchmischten Lernens. So werden die Erst- bis Drittklässler und die Viert- bis Sechstklässler in je einer gemeinsamen Klasse unterrichtet. Ein Unterrichtsmodell, das im Toggenburg Tradition hat.

Raphael Dudli, Schulleiter Jost-Bürgi-Schule in Lichtensteig. Bild: Marius Eckert

Früher aufgrund geringer Kinderzahl, werden in Lichtensteig heute die Schülerinnen und Schüler zu pädagogischen Zwecken in altersdurchmischte Klassen eingeteilt. «Wir legen Wert auf eine Individualisierung des Unterrichts», erklärt Raphael Dudli, Schulleiter der Jost-Bürgi-Schule.

In der Medien- und Informatikstunde an diesem Nachmittag wird klar, was der Schulleiter damit meint. Die Kinder sind zwischen zehn und zwölf Jahren alt. Was verblüfft: Die Älteren helfen den Jüngeren ganz selbstverständlich beim Aufstarten des Laptops und dem Aufrufen der Lernseite im Internet.

Beim altersdurchmischten Lernen helfen die Älteren den Jüngeren. Bild: Marius Eckert

Das Unterrichtsthema ist somit für alle drei Altersstufen dasselbe, es unterscheidet sich aber durch verschiedene Niveaus. Anhand einer Mathelektion könne man sich das leicht vorstellen, erläutert Raphael Dudli: «Nimmt die Klasse das Thema Kopfrechnen durch, lernen die einen das Verdoppeln und Halbieren, die anderen das kleine Einmaleins und wieder andere das grosse Einmaleins.»

Prägende Erfahrung

Die Pausenglocke klingelt, die Kinder klappen die Laptops wieder zusammen. Für die angehende Lehrerin, Angelina Gisler, war es die letzte Lektion im Rahmen des Pilotprojektes der PH. Sie habe die Gelegenheit sehr geschätzt und viel gelernt, sagt sie im Rückblick auf die zwei Wochen. Sie sei aber auch gefordert worden. «Wir übernahmen die Elternarbeit, organisatorische Tätigkeiten und Kommunikationsaufgaben, worauf uns Vorlesungen in der PH nicht vorbereiten konnten.»

Als die Schule das Projekt den Eltern ankündigte, reagierten viele skeptisch. «Die Erziehungsberechtigten befürchteten, dass die Kinder durch die grosse Veränderung einen Lerneinbruch erleiden», sagt Schulleiter Raphael Dudli. Dies habe sich nicht bewahrheitet, im Gegenteil: Nach den ersten Schultagen habe man von den Eltern positive Rückmeldungen erhalten, bestätigt Angelina Gisler.

Die angehende Lehrerin schätzte es, sich mit den Mitstudierenden regelmässig austauschen zu können. Sie sagt: «Die regelmässigen Reflexionsrunden, bei denen auch die Projektbegleiter anwesend waren, liessen uns wichtige Erkenntnisse aus dem Schulalltag mitnehmen.» Für ihren Studienabschluss und das anschliessende Berufsleben fühlt sie sich nun bestens gewappnet.