LICHTENSTEIG Vier Jahrzehnte Chössi-Theater: Retrospektive und Gegenwart in einem Raum Die grösste Toggenburger Kulturorganisation feiert heuer das 40-jährige Bestehen. Und sie ruft noch bis am 12. September im Rahmen einer Ausstellung im Lichtensteiger Bahnhof Erinnerungen wach.

Von Anfang an mit dabei: Ilse Pauli eröffnete die Jubiläumsausstellung. Bild: Sascha Erni

Am Freitag eröffnete das Chössi-Theater mit einer Feier für rund 25 Gönner, Partner und Vereinsmitglieder eine Ausstellung im Bahnhof Lichtensteig. Eine Retrospektive sollte es sein, sagte Ilse Pauli in ihrer kurzen Ansprache. Pauli ist ein Urgestein des Chössi-Theaters und wirkt zurzeit im Programmteam und im Vorstand. 40 Jahre Kleinkunst und Theater, das sei eine lange Zeit. «Wenn man bedenkt, was in der Zeitspanne alles passiert ist. Mein Sohn ist zum Beispiel 40 Jahre alt», sagte Ilse Pauli. Die Gäste lachten und gaben sich im Anschluss den eigenen Erinnerungen hin.

Die Halle, in der üblicherweise verschiedene Künstler für Auftritte im nahe gelegenen Theater proben, ist wie verwandelt. Vier grosse Litfasssäulen dominieren den Raum, jeder Zentimeter überzogen mit alten Chössi-Plakaten. Ilse Pauli und Tilla Schoder gingen gemeinsam durchs Chössi-Archiv, um die vielen Exponate auszusuchen und zu gruppieren. «Wir haben schnell gemerkt, wir könnten noch drei Wochen länger recherchieren, dann wäre es zweimal so viel Material geworden», sagte Pauli. Und Schoder ergänzte:

«Noch gestern Abend wählten wir die letzten Stücke aus.»

In der Halle des Bahnhofs Lichtensteig lässt das Chössi 40 Jahre Revue passieren. Bild: Sascha Erni

Viel Prominenz, aber auch Eigenproduktionen

Karl Egli (Bau) und Peter Bonelli (Technik) inszenierten die Funde der zwei Frauen. An der Vernissage kam umgehend Theaterstimmung auf. Das farbige Licht und die Anordnung von Säulen, Fernsehbildschirmen, alten Programmbüchern und Wände voller Fotos wirkten wie eine Zeitkapsel, als wären in der Halle tatsächlich 40 Jahre Geschichte physisch vorhanden. Gardi Hutter neben Iiro Rantala, Dodo Hug bei Vera Kaa, Heinrich von Kleist bei Shakespeare. Die Gäste liessen ihre Blicke schweifen, hielten inne, erinnerten sich an diese oder jene Aufführung. Oder zeigten sich überrascht, wie viel Kulturprominenz sich die vergangenen 40 Jahre im Chössi die Klinke in die Hand gegeben hat. Und natürlich durften Probeaufnahmen und Fotos der Chössi-Eigenproduktionen wie aktuell «Tigg-Tagg-Toggenburg» nicht fehlen.

Nach einer Dreiviertelstunde machte sich die Gästeschar auf den Weg ins Abendprogramm. Man feierte das Chössi-Theater bei Speis, Trank, Musik und Gesprächen bis tief in die Nacht. Die Ausstellung aber bleibt. Noch bis zum 12. September lädt die Halle im Bahnhof Lichtensteig dazu ein, selbst in Erinnerungen zu schwelgen: Montag bis Freitag von 17 bis 20 Uhr, und am Abschlusswochenende von 15 bis 18 Uhr.