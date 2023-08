Lichtensteig Gemeinde lädt zur ausserordentlichen Bürgerversammlung: Veralteter Fussgängersteg soll für 2,3 Millionen Franken erneuert werden Der 1969 erbaute Fussgängersteg zwischen dem Bahnhof und dem Städtli Lichtensteig ist in die Jahre gekommen. Nun soll der Steg für 2,3 Millionen Franken erneuert werden. Die Bauarbeiten sind im Rahmen der Sanierungsarbeiten der SOB im kommenden Frühling geplant.

Der Fussgängersteg, der den Bahnhof und das Städtli verbindet, soll für 2,3 Millionen Franken erneuert werden. Bild: zvg

Ab kommendem Februar bis Herbst 2024 führt die Südostbahn AG (SOB) auf ihrer Bahnstrecke zwischen Herisau und Wattwil Sanierungsarbeiten für 50 Millionen Franken durch. Unter anderem wird dabei das Thurviadukt in Lichtensteig saniert. Die Hauptarbeiten finden vom 6. Juli bis 12. August statt, während dieser Zeit wird eine Totalsperre auf den entsprechenden Bahnabschnitten verhängt.

Nun möchte die Gemeinde Lichtensteig die Gunst der Stunde nutzen und während der Bauarbeiten der SOB den in die Jahre gekommenen Fussgängersteg zwischen Bahnhof und Städtli erneuern. Dafür lädt die Gemeinde Lichtensteig am kommenden Montag, 4. September, zu einer ausserordentlichen Bürgerversammlung in der Kalberhalle ein.

Mathias Müller, Stadtpräsident von Lichtensteig. Bild: Michel Canonica

Die Erneuerung des Fussgängerstegs und das Bahnprojekt der Südostbahn gehen dabei Hand in Hand, wobei die Gesamtprojektleitung bei der SOB liegt. Unter anderem wird für die Umsetzung eine Bewilligung des Bundesamts für Verkehr benötigt. «Deshalb können wir nicht warten bis im Frühjahr 2024, wenn die ordentliche Bürgerversammlung stattfindet», sagt Stadtpräsident Mathias Müller auf Anfrage.

«Weiterer Aufschub der Erneuerung ist nicht möglich»

Der 193 Meter lange Fussgängersteg, der entlang der Bahnviadukte «Alte Strasse» und «Thurbrücke» führt, wurde 1969 erstellt. In der Broschüre zum Bauprojekt schreibt Lichtensteig, dass Gemäss Erhebungen von 2013 jährlich 125’000 Passantinnen und Passanten den Fussgängersteg nutzen. Jedoch sei der Steg stark sanierungsbedürftig und musste in vergangenen Jahren regelmässig auf die Sicherheit überprüft und punktuell ausgebessert werden. Die Gemeinde Lichtensteig schreibt: «Die Schäden sind inzwischen augenfällig. Ein weiterer Aufschub der Erneuerung ist nicht möglich.»

Der 1969 erbaute Steg ist sanierungsbedürftig, die Schäden sind an mehreren Stellen sichtbar. Bild: zvg

Die Gemeinde schreibt weiter, dass der Fussgängersteg von zwei Metern auf 2,40 Meter verbreitert werden soll. Gleich wie heute wird der Gefahrenbereich der Bahn durch einen zwei Meter hohen Zaun sowie eine Sockelmauer abgetrennt. Auf der anderen Seite des Stegs wird ein Geländer von 1,10 Metern Höhe errichtet. Auch die Beleuchtung des Fussgängerstegs wird auf den heutigen Stand gebracht. Mathias Müller sagt auf Anfrage: «Voraussichtlich werden im Handlauf LED-Bänder angebracht.»

Kanton St.Gallen trägt 60 Prozent der Kosten

Das Projekt wird im Rahmen der Bauarbeiten der Südostbahn AG von Frühling bis Herbst 2024 durchgeführt. Bild: Marius Eckert

Die Gesamtkosten des Projekts werden auf knapp 2,3 Millionen Franken geschätzt. Die Finanzierung erfolgt dabei über die Gemeinden Wattwil und Lichtensteig, auf deren Boden sich der Steg befindet, über die SOB sowie den Kanton St.Gallen. Letzterer übernimmt den grössten Teil, nämlich 65 Prozent der Projektkosten oder 1,4 Millionen Franken. Der Kanton hat diesen Betrag bereits im April 2023 gutgeheissen. «Der Weg wird sehr oft genutzt und ist von regionaler Bedeutung. All dies führt zu der grossen Kostenbeteiligung des Kantons», sagt Mathias Müller.

Die restlichen Kosten teilen sich die Gemeinden Lichtensteig und Wattwil im Verhältnis 80:20 untereinander auf. Lichtensteig übernimmt dabei einen Anteil von knapp 709’000 Franken, Wattwil zahlt 177’000 Franken an das Projekt. Zudem trägt die SOB die Aufwände für Abbrüche und Demontage sowie weitere Eigenleistungen.