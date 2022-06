Der Kanton hat drei Gutachten zum Thema «Tempo 30 auf Hauptstrassen» in Auftrag gegeben. Es geht um die Situation in Lichtensteig und in zwei Rheintaler Gemeinden. Beim Kanton heisst es, dass eine Tempo-30-Tafel in Lichtensteig nicht viel brächte, weil viele Autos ohnehin nicht schneller fahren.