Lichtensteig Rathaus für Kultur erhält Kulturpreis: «Schafft wichtigen Austausch auf kultureller und gesellschaftlicher Ebene» Das Lichtensteiger Rathaus für Kultur hat den Wanderpreis von Kultur Toggenburg erhalten. Am 8. Juni wird dieser feierlich vom amtierenden Preisträger Till Ostendarp übergeben.

Das Rathaus für Kultur veranstaltet jeweils im Juli das Open-Air-Programm «Kultur verussen». Bild: Hanes Sturzenegger

Seit 2014 setzt Kultur Toggenburg mit der Auszeichnung für Personen oder Gruppen, welche Bewegung ins hiesige Kulturleben bringen, ein Zeichen. Der Preis besteht nebst dem Preisgeld in Höhe von 5000 Franken aus dem Wanderstock und einer kleinen Feier, an welcher der letztjährige Preisträger Till Ostendarp den Stab weitergibt.

Der oder die jeweils vorhergehende Preisträgerin bestimmt nämlich, an wen der Preis im Folgejahr geht. Voraussetzung hierfür sind die Vergabe in eine andere Gemeinde und in eine andere Kunstsparte. Dies trage zur Neugier auf neue Ausdrucksformen, zur gegenseitigen Wertschätzung und damit zu einem offenen kulturellen Klima im Toggenburg bei, wie Kultur Toggenburg in einer aktuellen Mitteilung schreibt.

Rathaus für Kultur «Bereicherung für das Toggenburg»

Till Ostendarp bezeichnet das Rathaus für Kultur und dessen Vorgängerverein «Arthur Junior» als Bereicherung des kulturellen Angebotes im Toggenburg. «Das Rathaus für Kultur bringt verschiedenste Künstler und Besucherinnen ins Toggenburg und schafft somit einen sehr wichtigen Austausch auf kultureller sowie auch auf gesellschaftlicher Ebene» sagt Ostendarp bezüglich seiner Wahl des Preisträgers.

Das Rathaus für Kultur im Städtchen Lichtensteig ist seit 2019 ein Knotenpunkt für kulturelles Schaffen. Der Verein gestaltet die Zukunft der kulturellen Region mit, vernetzt Kunst- und Kulturschaffende mit der Bevölkerung und entwickelt neue Ideen und Projekte.

Im umgenutzten ehemaligen Stadtverwaltungsgebäude befinden sich die «Dogo Residenz für Neue Kunst», zahlreiche Ateliers, mietbare Event-, Probe- und Ausstellungsräumlichkeiten sowie ein gastronomischer Betrieb mit Aussenbereich. Das Haus ist öffentlich zugänglich und wird vielfältig genutzt. Regelmässig wird ein vielseitiges Kulturprogramm mit Konzerten, Partys oder Ausstellungen geboten.

Die feierliche Preisübergabe findet am Donnerstag, dem 8. Juni, um 19 Uhr im Rathaus für Kultur in Lichtensteig statt. Der Anlass ist öffentlich, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Übergabe des Wanderstocks wird mit einer Laudatio, musikalischen Beiträgen und einem Apéro umrahmt. (pd)