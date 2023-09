Lichtensteig Nach SVP-Petition gegen das Rathaus für Kultur: Jetzt reden die Kulturschaffenden Nachdem publik wurde, dass die SVP Lichtensteig mit einer Unterschriftenaktion gegen das Rathaus für Kultur Stimmung macht, brechen nun die Kulturschaffenden das Schweigen.

Die Betreiberinnen und Betreiber des Vereins Rathaus für Kultur haben auf die SVP-Petition reagiert. Bild: zvg

Seit bald fünf Jahren ist das Rathaus für Kultur fester Bestandteil des Städtli Lichtensteig. Der gemeinnützige Verein organisiert Konzerte und Kunstausstellungen, die Beiz in der Rathausstube sowie die Sommerbeiz auf dem Dorfplatz davor sind gern besuchte Treffpunkte. Nun sammelt jedoch die örtliche SVP Unterschriften und macht sich stark für eine Umnutzung des Rathauses. «Der Vorschlag, eine Petition zu lancieren, wurde an unserer Hauptversammlung Ende August als sinnvoll erachtet und einstimmig angenommen», sagt SVP-Ortsparteipräsident Roman Hug.

Roman Hug, Präsident der Ortpartei SVP Lichtensteig. Bild: zvg

Im März 2024, das weiss auch die SVP Lichtensteig, läuft der fünfjährige Gebrauchsleihvertrag zwischen der Gemeinde und dem Verein Rathaus für Kultur aus. Im Vertrag wird dem Verein jährlich 20'000 Franken zugesprochen. «Die Diskussion soll früh genug breiter werden, ob und wie dieser Vertrag verlängert werden soll», sagt Hug. Momentan finden Gespräche zwischen den Kulturschaffenden im Rathaus und dem Stadtpräsident Mathias Müller statt, um eine Verlängerung des Vertrags zu diskutieren.

Rathaus hat «Vorbildcharakter im peripheren Raum»

Stadtpräsident Mathias Müller zeigt: Die Kultur hat in Lichtensteig einen hohen Stellenwert. Bild: Sascha Erni

Als Reaktion auf die SVP-Petition hat der Verein Rathaus für Kultur nun eine Stellungnahme verfasst. Darin schreibt der Verein, dass man seit bald fünf Jahren Kultur in Lichtensteig mache und nach wie vor von der positiven Wirkung überzeugt sei, welche die Kultur auf das Städtli und darüber hinaus habe. «Einladungen zu Foren, Symposien und Anfragen für Führungen und Interviews zeigen, dass das Rathaus Vorbildcharakter für Kulturschaffen im peripheren Raum hat», ist in der Stellungnahme weiter zu lesen.

Maura Kressig ist Co-Geschäftsleiterin des Vereins Rathaus für Kultur. Bild: Reto Martin

Die Petition biete nun Anlass, über den Verein zu informieren, Wissenslücken zu schliessen und Falschaussagen richtigzustellen. Die Idee für die kulturelle Verwendung des Rathauses entstand 2013 im Rahmen des gross angelegten Beteiligungsprozesses, um das Städtli Lichtensteig neu zu beleben. Das Konzept Rathaus für Kultur überzeugte den Gemeinderat, wodurch im März 2019 der Pilotbetrieb mit einer Dauer von fünf Jahren startete. Diese Testphase ist an einen Gebrauchsleihvertrag gebunden.

Darin stellt die Gemeinde die Liegenschaft zur Verfügung und unterstützt den Kulturbetrieb finanziell. Nebenkosten und den kleinen Unterhalt trägt der Verein selbst. Zudem folgte 2019 eine sanfte Renovierung auf eigene Kosten. «Die Nutzung des Hauses ist an Aufträge und Erwartungen gebunden, welche in den letzten Jahren erfüllt oder gar übertroffen wurden», so der Verein Das beinhalte Veranstaltungen und Vermietungen, die Vernetzung mit regionalen Kulturschaffenden sowie die Schaffung eines Begegnungsortes.

Anfang 2019 wurde das Rathaus für Kultur mit Hilfe zahlreicher Freiwilliger sanft renoviert. Die Kosten dafür trug der Verein selbst. Bild: Anina Rütsche

Gastrobetrieb zahlt «ortsübliche Miete»

Das Rathaus für Kultur beherbergt den operativ unabhängigen Gastrobetrieb «Lokal», der laut Stellungnahme als GmbH organisiert ist und eine ortsübliche Miete bezahlt. Freie Räumlichkeiten im Rathaus seien jeweils öffentlich ausgeschrieben. Die Einnahmen aus den Vermietungen werden laut Verein für die Deckung der Nebenkosten, der Reinigung und für die gemeinsam genutzte Infrastruktur verwendet.

Abschliessend schreibt der Verein: «Die Petition hat uns überrascht, denn das Rathaus ist offen für Gespräche: Konstruktive Kritik ist eine Form von Engagement, welche das Rathaus sehr begrüsst.» Kritik bringe das Rathaus weiter und mache es zu einem Ort, wo sich unterschiedliche Menschen einbringen und mitgestalten können.