Lichtensteig Nach mehreren Jahren ohne Präsidium: Umweltverein Nathur feiert 25-jähriges Jubiläum und präsentiert neue Präsidentin Dieses Jahr feiert der Verein Nathur Wattwil-Lichtensteig-Krinau sein 25-jähriges Bestehen. Rechtzeitig zum Jubiläum konnte die neue Präsidentin vorgestellt werden.

Sie engagieren sich für den Verein Nathur (von links): Stephan K. Haller, Ruedi Bösch, Matthias Gerber, Regula Khair, Corina Schiess, Esther Rogger, Manuela Hofer und Markus Stieger. Bild: Franz Steiner

Kürzlich stand die Hauptversammlung des Umweltvereins Nathur in der Kalberhalle in Lichtensteig an, und gleichzeitig das 25. Jubiläum. Der Verein, der seit 1998 besteht und rund 100 Mitglieder zählt, setzt sich die Bewahrung und Förderung der ökologischen Vielfalt zum Ziel.

Mit Stephan Haller und Regula Khair traten zwei langjährige Vorstandsmitglieder ins zweite Glied. Hingegen konnte das Präsidium, das nach dem Rücktritt von Franz Rudmann seit ein paar Jahren verwaist war, wieder besetzt werden. Die Wattwilerin Esther Rogger wurde als neue Präsidentin vorgestellt. Die 66-Jährige ist seit den Anfängen vor 25 Jahren im Verein aktiv.

Zudem wurden Manuela Hofer aus Dietfurt als Aktuarin und Bruno Sutter aus Lichtensteig als zweitem Revisor vorgestellt.

Verein Nathur mit neuer Präsidentin

Rogger sagt, als Pensionierte habe sie nun Zeit und Energie, zum Schutz der Umwelt mit Massnahmen zum Erhalt von Flora und Fauna beizutragen. Sie möchte vermehrt junge Menschen dazu animieren, sich im Verein zu engagieren und für dieses wichtige Thema zu sensibilisieren.

Ihr Hauptaugenmerk liege etwa darin, im Siedlungsraum die Biodiversität weiter zu fördern. Es sei erschütternd zu sehen, wie die Artenvielfalt der Vögel und Insekten zurückgeht. Rogger sagt: «Ich erlebe das hautnah mit.»

Naturgarten an der Toggenburger Messe

Was Esther Rogger besonders erfreut: Der Verein Nathur hat sich unter anderem mit Mini.Grünstadt Lichtensteig, Bioterra Toggenburg und der IG Blühende Zukunft zum «Bündnis Natur» zusammengeschlossen.

An der kommenden Toggenburger Messe wird Mitte Mai mit den Partnern des «Bündnis Natur» ein Naturgarten mit mehreren Mitmach-Aktionen für die ganze Familie aufgebaut. «Ich freue mich sehr auf die Begegnung mit der Bevölkerung», sagt die neue Präsidentin Esther Rogger.

Als Jubiläumsgeschenk zum 25-jährigen Bestehen werden zudem einige hundert Wildstauden an Interessierte verschenkt, mit dem Anliegen, diese in Gärten oder Balkonkästen zu setzen, um das Blütenangebot der Region zu erhöhen. Im Jahresprogramm sind weitere rund 30 Angebote der fünf Organisationen von «Bündnis Natur» aufgelistet.