Lichtensteig Literaturpreis hier, After-Party da: Auf Kulturtour durch die einzige «Stadt» im Toggenburg Am Samstagabend wurde das Städtchen Lichtensteig zum Kulturmekka des Toggenburgs. Gleich an vier Standorten wurde Kultur vom Feinsten geboten. Von Kunst über Literatur bis zu Musik war alles dabei.

Die Vernissage zur Jahresausstellung der Dogo Residenz im alten Schulhaus. Bild: Christoph Heer

Am letzten Samstag ging es auf einen speziellenn Marathon durch das Städtli Lichtensteig. Denn während mehrerer Stunden lief an verschiedenen Standorten ein kultureller Anlass nach dem anderen. Den Anfang machte in der alten Turnhalle beim Jost-Bürgi-Schulhaus die Vernissage der Jahresausstellung «Dogo Totale» des Vereins Dogo Residenz für Neue Kunst.

Erste Station: Eine Kunstvernissage

Was braucht es, um sich dazugehörend zu fühlen? Inwiefern bestimmen wir über unser Zuhause? Was bedeutet eigentlich Heimat? Diesen und weiteren Fragen stellten sich mehrere internationale Künstlerinnen und Künstler. Von der Vernissage am Samstag bis zum 26. November zeigen sie nun an der Dogo-Jahresausstellung ihre Werke. Zu Fragen um Entwurzelung, Komfort, Care-Arbeit, Sehnsucht, Intimität, Flucht und Zugehörigkeit sind die unterschiedlichsten Werke entstanden.

Mit Tanz, Performance, Malerei, Musik, Installationen, Objekten, Texten und Videos suchen die Künstlerinnen und Künstler nach Antworten. Unter dem Motto «Dogo Totale – Home» bietet sich dem Publikum die Chance, solchen existenziellen Aspekten der Lebensgestaltung und Bewältigung näherzukommen. Marcel Hörler von der Dogo-Residenz freut sich über den Ansturm zur samstäglichen Vernissage und die Vielfalt der gezeigten Werke:

«Die Künstler kommen aus Zürich, Marseille, Nigeria, Rumänien, Deutschland und anderen Teilen der Welt. Was mir am meisten imponiert, ist, dass unsere diesjährige Jahresausstellung äusserst interdisziplinär ist.»

Darunter sind Künstler, die jung und noch eher unerfahren sind, aber auch «alte Hasen», wie er es nennt. Laut Marcel Hörler eignet sich ein Besuch in der alten Turnhalle für alle. «Jung, alt, Kunstliebhaber und solche, die es noch werden wollen, ein Besuch lohnt sich auf alle Fälle.»

Zweite Station: Ein Literaturpreis

Unweit der alten Turnhalle, in der Kalberhalle beim ehemaligen Rathaus, findet sich derweil ein gut gelauntes, kleines Grüppchen ein. Hier wird man zu Zeugen der Preisübergabe des diesjährigen Literaturwettbewerbs der Vortrags- und Lesegesellschaft im Toggenburg (VLT). Barbara Bretscher von der VLT erklärt eingangs, dass sich dieses Jahr mit 13 Einsendungen zwar nur etwa halb so viele Teilnehmer beteiligt haben, als sonst üblich. Aber:

«Das Niveau der Texte war enorm hoch.»

Die diesjährigen Preisträger des Literaturwettbewerbs der Vortrags- und Lesegesellschaft im Toggenburg. Von links: Sascha Erni, Zora Debrunner, Andrea Bleiker und Elisabeth Ammann. Bild: Christoph Heer

So habe sich die VLT dazu entschlossen, in diesem Jahr nicht den einen Überflieger zu küren, sondern vier Texterinnen und Texter zu belohnen. Es sind dies Elisabeth Ammann, Sascha Erni und Zora Debrunner (alle aus Lichtensteig) sowie Andrea Bleiker (Mosnang). Sie lesen aus ihrem Geschriebenen vor und werden anschliessend von je einem Jurymitglied interviewt. Barbara Bretscher betont zum Abschluss, dass alle 13 Teilnehmenden einen Preis in Form eines Büchergutscheins erhalten werden.

Dritte Station: Musik im Kleinkunstformat

Die Kulturtour geht weiter zum Chössi-Theater. Da wartet niemand geringerer als der schweizweit bekannte Musiker, Comedian und Geschichtenerzähler Blues Max. Mit dabei hat er den Gitarristen Richard Koechli und den Schlagzeuger Kaspar Rast. Ihr Programm «Na also» ist im Lockdown gereift und frisch mit dem Ehrenpreis der Oltner Kabarett-Tage 2022 dekoriert worden. Blues Max sagt zum Beginn der Vorstellung:

«Wir machen Musik, weil wir nichts anderes können.»

Das Blues-Max-Trio trat am Samstagabend im ausverkauften Chössi-Theater auf. Bild: Christoph Heer

Damit hat er das Publikum im ausverkauften Chössi-Theater bereits gewonnen. Die Besucherinnen und Besucher sind zum Teil von weit her angereist, um das Programm zwischen Comedy und Musik zu geniessen.

Zum Abschluss: Party mit Livemusik

Im Rathaus für Kultur rockte Reverend Beat-Man anlässlich der After-Party zur «Dogo Totale». Christoph Heer

Die Lichtensteiger Tetralogie nimmt ihr Ende im Rathaus für Kultur. Dutzende Besucher feiern hier in die Nacht hinein, die meisten haben zuvor die Vernissage von «Dogo Totale – Home» besucht. Mit Reverend Beat-Man trat zur After-Party ein echtes Original auf. Seine Musik gilt den Anfängen des Blues und Rock ’n’ Roll. Die Liveshow ist von Beginn an laut, melodiös, tanzbar, nachdenklich und auch ein wenig schrill. Eigentlich eine gute Zusammenfassung des Lichtensteiger Kultursamstags.