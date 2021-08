LICHTENSTEIG Kirchgemeinde feiert 50-Jahr-Jubiläum mit ökumenischem Podium Zum Jubiläum ihrer Kirche fragt die katholische Kirchgemeinde Lichtensteig nach der Entwicklung der Gesellschaft. Prominenteste Podiumsteilnehmer sind Bischof Büchel und der evangelische Kirchenratspräsident.



Die katholische Kirche von Lichtensteig befindet sich an prominenter Lage südlich des Städtli.

Bild: Anina Rütsche

Die Katholiken von Lichtensteig feiern das 50-jährige Bestehen ihrer Kirche auf dem Grütli. Das Motto laute «Nicht die Mauern feiern, sondern das Leben in den Mauern», sagt OK-Präsident Fridolin Eisenring.

Als erster von drei Jubiläumsanlässen findet deshalb am Samstag, 21. August, eine ökumenische Toggenburger Landsgemeinde statt. Die ökumenische Ausrichtung der Feier ist Fridolin Eisenring sehr wichtig, weil in Lichtensteig ein gutes Verhältnis zwischen Reformierten und Katholiken herrsche. Das gelte sowohl auf Ebene der Seelsorger als auch bei den Gläubigen. Vor 50 Jahren sei das noch anders gewesen.



Fridolin Eisenring ist OK-Präsident der Jubiläumsfeiern. Bild: Martin Knoepfel

Die ökumenische Toggenburger Landsgemeinde wird eine Podiumsdiskussion sein zum Thema «Wohin sollte die Reise der Gesellschaft hingegen und wo geht sie hin?». Die Diskussion solle sich nicht auf die Religion beschränken, betont Fridolin Eisenring. Das Publikum werde sich ebenfalls einbringen können. Die Einladung richtet sich an alle Toggenburgerinnen und Toggenburger.



Das Podium ist prominent besetzt. Einerseits haben die beiden Kirchenleiter, Bischof Markus Büchel und Kirchenratspräsident Martin Schmidt zugesagt. Dazu kommt Christian Leitz, Konzernhistoriker und Leiter Nachhaltigkeit der UBS.

Fridolin Eisenring weist darauf hin, dass Lichtensteig Gründungssitz der Schweizerischen Bankgesellschaft (SBG) gewesen war. Die SBG ihrerseits fusionierte mit dem Schweizerischen Bankverein zur UBS. Das Podium komplettiert Damaris Schmid. Sie engagiert sich in der Jugendarbeit der Seelsorgeeinheit und studiert Informatik an der ETH. Moderator ist Klaus Ammann, Redaktor beim Radio DRS.



Büchlein für die Gottesdienstbesucher

René Stäheli, einer der Städtliführer, schrieb eine Lichtensteiger Kirchengeschichte. Sie wird als handliches Büchlein gedruckt. Alle Teilnehmer des Jubiläumsgottesdiensts werden laut Fridolin Eisenring ein Exemplar erhalten.

Das Jubiläum wäre schon 2020 fällig gewesen. Die Feierlichkeiten konnten wegen der Coronapandemie damals aber nicht durchgeführt werden und wurden um ein Jahr verschoben. Dieses Jahr sollen sie nun durchgezogen werden, allenfalls pandemiebedingt mit weniger Teilnehmern.

Architekt des Neubaus der katholischen Kirche Lichtensteig war der Architekt und Bildhauer Walter Maria Förderer aus Basel. Er baute unter anderem auch 1963 eine Etappe der damaligen Hochschule St. Gallen. Ähnliche Kirchen wie in Lichtensteig findet man in der Ostschweiz etwa in Chur und in Jona.



Abbruch der gotischen Stadtkirche

1970 wurde die heutige katholische Kirche Lichtensteig auf dem Grütli eingeweiht. Vorher stand dort eine neugotische Kirche, die als paritätisches Gotteshaus den Reformierten und den Katholiken diente. Die damals abgebrochene paritätische Kirche war die Nachfolgerin der gotischen Stadtkirche.

Die gotische Stadtkirche ihrerseits war 1870 abgebrochen worden, nachdem die Lichtensteiger das Grundstück an die Toggenburger Bank verkauft hatten. Anstelle der Kirche wurde ein Bankgebäude erstellt, das nacheinander der Toggenburger Bank als Hauptsitz und danach der Schweizerischen Bankgesellschaft als Gründungssitz sowie der UBS diente. Heute gehört es der Gemeinde Lichtensteig und ist das Stadthaus.

Vier Gotteshäuser in Lichtensteig

Auch die evangelische Kirchgemeinde baute eine neue Kirche, welche 1967 eingeweiht wurde. Der Wunsch der Evangelischen nach einer eigenen Kirche führte zur Aufkündigung des Paritätsverhältnisses. Die evangelische Kirche liegt zwischen Loretostrasse und Thur auf der Höhe der Einmündung der Hof- in die Loretostrasse.

Lichtensteig weist insgesamt vier Gotteshäuser auf. Neben den beiden Kirchen sind es die Loreto-Kapelle an der gleichnamigen -strasse und die 1994 entdeckte Dreifaltigkeitskapelle in einem Haus auf dem Goldenen Boden.