Lichtensteig Junge Bühne Toggenburg: Die kommende Saison findet mit dem Konzert von Caroline Chevin ihren Höhepunkt Die Junge Bühne Toggenburg ist noch nicht lange im Geschäft dabei. Trotzdem verspricht das Halbjahresprogramm vielfältig zu werden. Auch der Eröffnungsanlass fiel positiv aus.

Nach der Saisoneröffnung erhielten der Vereinspräsident Stephan K. Haller und sein Team viele positive Rückmeldungen. Bild: Hanes Sturzenegger

Theater, Musik und Kleinkunst – das alles kann man bei der Jungen Bühne Toggenburg erleben. Nach der Sommerpause sind sie nun am vergangenen Wochenende in die neue Saison gestartet und stellen ihr Programm vor.

«Beim Erstellen vom Programm haben wir uns viel vorgenommen», sagt Stephan K. Haller, Vereinspräsident der Jungen Bühne Toggenburg. Ihm sei wichtig gewesen, dass regionale Musikerinnen und Musiker dieselbe grosse Plattform erhielten, wie bekannte Bands.

So trat zum Beispiel bei der Eröffnung am Wochenende die Bigband der Kantonsschule Wattwil auf und die Singschule St.Gallen wird im Oktober einen Auftritt haben. Doch auch grössere Namen, wie Caroline Chevin und ihre Band, werden während der Saison in Lichtensteig zu sehen sein.

Abwechslungsreiches Programm

Stephan K. Haller, Initiant und Vereinspräsident. Bild: Yasmin Stamm

«Bei der Erarbeitung des Programmes hatten wir keine Schwierigkeiten», so Haller. Nur die «Qual der Wahl» sei eine Herausforderung gewesen. «Es gibt so viele tolle Produktionen, welche wir dem Publikum zeigen wollen.»

Dadurch dass Haller und sein Team zum einen viel Erfahrung und zum anderen sehr gute Verbindungen haben, konnten sie ein sehr vielfältiges Programm mit nationalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern aufstellen.

Doch auch das Familienprogramm und das Kindertheater kommen nicht zu kurz. «Wir haben in den letzten 30 Jahren viel Erfahrung sammeln können in diesem Bereich», so Haller. Daher ist er zuversichtlich, auch für die Kleinen ein sehr gutes Programm erstellt zu haben.

Positive Rückmeldungen und Highlights der Saison

Haller ist besonders stolz, dass man den Zuschauerinnen und Zuschauern verschiedene Produktionen und diverse Musikerinnen und Musiker präsentieren kann. Auch die «Schtärnefunkle»-Erzählabende im Dezember werden wieder stattfinden, worauf sich besonders das junge Publikum freuen könne.

Es hätten sich viele Gäste sehr positiv über die Atmosphäre, die gute Sichtbarkeit und die Akustik der neuen Bühne geäussert. Auch die neue Atmosphärbar, welche jeden Donnerstag stattfindet, hätte viele positive Rückmeldungen erhalten.

«Ein besonderer Höhepunkt wird sicherlich das Konzert von Caroline Chevin, , die den Abschluss ihrer Tournee bei uns feiern wird», so Haller.