Lichtensteig Jetzt ist genau das Wetter für «Kultur verussen» Konzerte, Spoken Word, ortsspezifische Kunstinstallationen und Sommerbar. Wenn nicht jetzt, wann dann? Genauso haben es sich die Mitglieder vom Verein Rathaus für Kultur auf die Fahne geschrieben. Dank Wetterglück, nicht wie im vergangenen Jahr, wurde aus dem historischen Stadtkern ein gemütlicher Hotspot für Freunde und solche, die es geworden sind.

Eva Pandora stand am Samstagabend auf der Bühne von «Kultur verussen». Bild: Christoph Heer

«Kultur verussen» ist genau das, was es verspricht. Nämlich Kultur im Freien. Von Donnerstag bis Samstag, vergangener Woche, fanden unterschiedliche Events statt und das kam beim Publikum äusserst gut an. Am Samstagabend traten die Musiker von «None of them» und Solistin «Eva Pandora» ins Scheinwerferlicht der kleinen Bühne und sorgten mit elektronischen Beats, Freestyle Rap, kantig-warmen Gitarrenriffs und Synth-Melodien für Stimmung. Sirkka Ammann und Maura Kressig, beide als Co-Leiterinnen vom Verein Rathaus für Kultur, waren mittendrin und nicht nur dabei.

«Dieser Event findet zum zweiten Mal statt und wir erinnern uns an letztes Jahr. Da hat uns ein Gewitter mit Regenschauer begleitet. Nichtsdestotrotz war es damals zur Premiere ebenfalls ein gelungener Anlass», erinnern sich die beiden. Mit ihren Vereinsmitgliedern, aber auch Freunden und Familienmitgliedern, hatten sie die samstägliche Sause im Griff. Die kleine Beiz lief gut, die Protagonisten auf der Bühne waren bestens aufgelegt und das «durchmischte Publikum», wie es Sirkka Ammann sagte, fand offensichtlich Gefallen am Geschehen.

Dankbare Korporation

Dass das «Kultur verussen» wieder stattfinden konnte, ist der Korporation mit den hiesigen «beAchtbar», der «Dogo Residenz» und «Kultur Stadtufer», zu verdanken. So konnte das abwechslungsreiche Programm gestaltet werden, welches ein Ausrufezeichen in der Toggenburger Kulturwelt setzen konnte. «Unserem Verein geht es gut. Was aber toll wäre, wenn wir noch etwas mehr Freiwillige in unseren Helferpool aufnehmen könnten», sagt Maura Kressig und macht gleichzeitig Werbung in eigener Sache. «Wir sind ein sympathisches Team und für jeden haben wir die für ihn geeigneten Aufgaben, so können Ressourcen gebündelt werden, dann macht das ganze Kulturschaffen noch mehr Spass.»