LICHTENSTEIG Kindertheater Gofechössi bleibt bis im Sommer im coronabedingten Winterschlaf Das Chössi-Theater in Lichtensteig spürt die coronabedingte Leere. Momentan wird das Programm für die zweite Jahreshälfte geplant.

Der Zirkus Fahraway bei der Vorstellung auf dem «Goldenen Boden» in Lichtensteig. Der nächste Auftritt in Lichtensteig ist ebenfalls hier geplant. Bild: Mirjam Bächtold (Juli 2020)

(red) Das Kinder- und Jugendtheater Gofechössi befinde sich immer noch im Winterschlaf. Das schreiben Vertreter des Theaters in einer Mitteilung vom Donnerstag. Im Theater sei still und leer, nur ab und zu tauchten Künstlerinnen und Künstler auf und probten neue Programme, musizierten gemeinsam oder tanzten durch das Bühnenbild. Bisher noch immer ohne Publikum. In den kommenden Tagen ist im «Chössi» eine Band am Proben, die hoffentlich bald auch live zu erleben sei, heisst es weiter.

Zirkus Fahraway kommt in den Sommerferien

An diesem Samstag hätte die Gruppe Silberbüx auftreten sollen. Der Auftritt ist schon einmal verschoben worden. Die Patinnen und Paten des Theaters Gofechössi hätten das Gofechössi-Lied gespielt und anschliessend ihr neues Programm «Spuren im Sinn» gezeigt. Leider falle auch dieser Kulturabend dem Virus zum Opfer, bedauern die Vertreter des Vereins.

Noch immer sei unklar, wann die Theater endlich wieder ihre Tore öffnen könnten, heisst es in der Mitteilung. Derzeit plane man das Programm für die zweite Jahreshälfte. In der ersten Sommer-Ferienwoche lade das Theater den Zirkus Fahraway wieder ein. Auch dieses Mal gastiert die innovative und erfolgreiche Zirkusgruppe aus Basel auf dem «Goldenen Boden» im Städtli Lichtensteig. Sie zeigen die brandneue Produktion «Ballett», heisst es zum Schluss.