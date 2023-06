Lichtensteig Fussreflexzonenmassagen statt Behördengänge: Im Gebäude der Lichtensteiger Stadtverwaltung befindet sich jetzt auch eine Gesundheitspraxis In der Mini Praxis im Lichtensteiger Stadthaus haben sich Fachpersonen für Gesundheitsfragen zusammengefunden. Sie wollen Synergien zwischen den verschiedenen therapeutischen Herangehensweisen schaffen.

Das Team der Mini Praxis (im Uhrzeigersinn): Beatrice Hänsel, Philipp Kloimstein, Roland Walther, Beatrice Müller, Carina Lieberherr, Barbara Castelberg. Bild: PD

Seit Kurzem befinden sich im Lichtensteiger Stadthaus nicht bloss die Räume der Stadtverwaltung, sondern auch die Behandlungsräume der Mini Praxis. Zum Team gehört auch Beatrice Hänsel. Sie war 15 Jahre lang in einer Praxis für Physiotherapie in Wattwil angestellt. Als sie sich selbstständig machte, wurde sie auf den Büroraum neben Roland Walther, der bereits seine Praxisräumlichkeiten im Stadthaus hatte, aufmerksam.

Der Raum war allerdings für sie allein zu gross. Eine Mitstreiterin fand sich schnell. Beatrice Müller hat seit 2002 mit der Fussreflexzonenmassage in der Privatpraxis im eigenen Haus gearbeitet, es war jedoch ihr Traum, in einer Gemeinschaftspraxis mitzuwirken, und so nutzte sie die Chance, sich einzubringen.

Voneinander lernen

Und dann ging plötzlich alles ganz fix. Schon war die Idee der Mini Praxis geboren und es wurde gemeinsam mit der Gemeinde ein hygiene-konformer Umbau der Räume geplant. Hier eine Plattform für ein diverses, qualitativ hochstehendes Therapieangebot zu schaffen, von dem die Patientinnen und Patienten profitieren können, lag nahe.

Beatrice Hänsel beschreibt in einer Pressemitteilung die Vision der Mini Praxis: «Synergien zwischen den verschiedenen therapeutischen Herangehensweisen zu schaffen ist uns ein Anliegen.» Ausserdem könne man im Austausch miteinander so viel lernen, ergänzt ihre gleichnamige Kollegin Beatrice Müller.

Eine Praxis wächst

Die Mini Praxis wächst und wächst. Mittlerweile haben sich neun Therapeutinnen und Therapeuten zusammengetan. Roland Walther bietet Coachings, Suchtberatung und Organisationsberatung an, Philipp Kloimstein ist Psychiater und Psychologe, Carina Lieberherr ist Homöopathin und Barbara Castelberg ist Kinesiologin, Beatrice Müller bietet Fussreflexzonentherapie an und Beatrice Hänsel ist Physiotherapeutin. Hinzu kommen bald noch Franziska Bösch mit einem Angebot für Schwimmtraining und Elvira Amberg mit Kinflex, einer Methode um Lernschwierigkeiten und Blockaden zu lösen und mentale Stärke zu erlangen. Judith Näf wird ab August personalisierte Einzellektionen in Yoga und Bewegungstherapie anbieten.

Um ausführlich über die verschiedenen Therapiemöglichkeiten zu informieren, führt die Praxis einen Tag der offenen Tür durch. Dieser findet am 24. Juni von 9 bis 13 Uhr an der Hauptgasse 8, im zweiten Stock statt. Bei einem kleinen Apéro könne man sich persönlich kennenlernen, heisst es in der Mitteilung weiter. (pd)