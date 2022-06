IDEEN Studenten planen die Zukunft des Toggenburgs: Frische Projektskizzen für Nesslau und Lichtensteig Studentinnen und Studenten präsentierten in der Lichtensteiger Kalberhalle Projektideen, die aus Workshops mit der Bevölkerung von Lichtensteig und Nesslau entstanden sind. Die Projektvorschläge sollen die Gemeinden noch lebenswerter gestalten.

Hochbeet in einem Gartenbaugeschäft. Das Bild stammt nicht aus Nesslau. Bild: PD

Am Mittwochnachmittag sprudelten in der Lichtensteiger Kalberhalle die Ideen. 24 Studentinnen und Studenten der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) präsentierten Vorschläge, um sowohl die Gemeinden Nesslau und Lichtensteig, als auch die Region Toggenburg noch lebenswerter und nachhaltiger zu gestalten. Zwölf Präsentationen zeigten ausgearbeitete Ideen, deren Grundlagen aus Workshops mit der Lichtensteiger und Nesslauer Bevölkerung entstanden sind (das «Toggenburger Tagblatt» berichtete am 19. Mai).

Für die Studierenden sei die Präsentation ein Teil des Modul-Abschlusses im vierten Semester, erläuterte Birgit Reutz. Die Dozentin begleitet die jungen Menschen am Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen der ZHAW. «Viele hier werden um 17 Uhr also sichtlich aufatmen», sagte sie den rund 50 Anwesenden und lachte.

Werkzeug-Sharing und Hof-Lädeli

Die werdenden Umweltingenieurinnen und -ingenieure präsentierten die Projektskizzen unterhaltsam und gut begründet. Die meisten der vorgestellten Lösungen könnten überall im Toggenburg umgesetzt werden. Sie deckten so unterschiedliche Themen ab wie das Kompostieren von Grünabfällen im grossen Stil, Unterstützung für Lehrpersonen im Lehrplan 21 oder das Sichtbarmachen von Hof-Läden und regionalen Produkten.

Auch Gemeinschaftscafés oder eine «Bibliothek der Dinge», in welcher man sich beispielsweise Geräte, die man nur selten benutzt, gewissermassen im «Sharing» ausleiht, fanden ihr Publikum. Allen Präsentationen war gemein, dass sie auch die Bevölkerung einbeziehen wollen, um die soziale Nachhaltigkeit zu fördern.

Hochbeete am Bahnhof?

Die Projektvorstellungen kamen beim Publikum mehrheitlich gut an und führten zu intensiven Gesprächen. Der Lichtensteiger Stadtpräsident Mathias Müller brachte ein, dass man für einige der Ideen versuchen werde, einen Platz zu finden.

«Ideen, die versanden, bringen niemandem etwas. Also werden wir nun analysieren, an welche der bereits bestehenden Projekte wie zum Beispiel das Grünstadt-Konzept wir andocken können.»

Kilian Looser, Gemeindepräsident von Nesslau, sah ebenfalls Potenzial. Er nahm besonderen Bezug auf das Projekt «DorfBeetSchaft» von Sarah Lorek und Michelle Fiedler. Die Studentinnen schlugen vor, die sich verzögernde Neugestaltung des Bahnhofs Nesslau-Neu St.Johann mit Hochbeet-Patenschaften zu überbrücken.

«Eine Zwischennutzung am Bahnhof fände ich super», meinte Kilian Looser. Beide Präsidenten freuten sich, dass aus den Workshops konkrete Resultate entstanden sind. Für die Umsetzung konnten sie sich neben weiteren Kollaborationen mit der ZHAW auch eine Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden vorstellen.

Weitere Vertiefung im Herbstsemester

Für die ZHAW seien solche Kollaborationen mit Regionen und Gemeinden Teil des Unterrichtsformats fürs Umweltingenieur-Studium, erklärte Birgit Reutz. «Jeder Jahrgang bekommt eine andere Partnerregion oder Partnergemeinde zugewiesen.» Die Studenten würden damit in der Praxis lernen, wie sie solche Projekte von Grund auf konzipieren, in der Öffentlichkeit begleiten und zum konkreten Abschluss bringen.

Allen Projektideen ging ein langer Weg voran, wie sie betonte. So erarbeiteten die Studentinnen und Studenten etwa Regionsanalysen, organisierten die zwei Workshops in Nesslau und Lichtensteig und bereiteten die dort entstandenen Ideen in stundenlanger Arbeit für die Präsentationen auf.

Als Nächstes gehen die Projektideen an eine Jury. Diese wählt zusammen mit den beiden Gemeinden fünf bis sechs Projektideen aus, die dann laut Birgit Reutz im Herbstsemester intensiv ausgearbeitet werden: «Das heute war ein Meilenstein, nicht der Schluss der Zusammenarbeit.»