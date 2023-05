Lichtensteig FCSG-Präsident Hüppi erklärt seine Strategien bei Hochs und Tiefs und sagt letztlich: «So wird viel weniger Unruhe reinprasseln» Der FC St. Gallen macht in der Super League eine schwierige Phase durch und hat seit zehn Pflichtspielen nicht mehr gewonnen. Präsident Matthias Hüppi sagte an einem Anlass in Lichtensteig, warum er bei Erfolg und Misserfolg die gleiche Kommunikationsstrategie wählt.

FCSG-Präsident Matthias Hüppi referierte im Macherzentrum Lichtensteig über erfolgreiches Umsetzen von Strategien. Rund 30 Personen nahmen am Vortrag teil. Bild: Christoph Heer

Seit 2018 ist Matthias Hüppi vollamtlicher Verwaltungsratspräsident des FC St. Gallen, blickt gleichzeitig auf 40 Jahre Erfahrung in der Medienwelt zurück und will in der Ostschweiz noch mehr auf die grün-weisse Welle setzen. «Es gilt – nicht nur mit Blick auf unseren Fussballclub – immer dran zu bleiben. Insbesondere dann, wenn mal nicht alles rund läuft.» sagte Hüppi am Donnerstagabend, im Macherzentrum Lichtenstig, zu den über 30 Besuchern.

Besucher, die sich laut Nadja Brändle, Präsidentin der Verwaltung, aus einheimischen Gewerbetreibenden und auch Privatpersonen, zusammensetzte. Mutig sein, zu sagen, das könnt und dürft ihr und, ganz wichtig, mit Klarheit schaffen, damit werde man früher oder später eher Erfolg haben. Mit diesen Worten erklärt er sein Rezept in weniger erfolgeichen Situationen.

Klare Kommunikation schafft Ruhe

Klarheit, ist für Matthias Hüppi einer der wichtigsten Begriffe überhaupt. «Gegen innen und aussen immer ganz klar, ehrlich und eindeutig kommunizieren, so wird viel weniger Unruhe, auf einen Fussballclub, oder einer sonstigen Institution, ‹reinprasseln›.»

Es sei doch überall dasselbe, man gewinne zusammen und man verliere zusammen. Beim Zweitgenannten sei es unabdingbar, dass man sich mit den richtigen Personen verbünde und immer zusammenhalte. Hüppi sieht das Leben als eine Achterbahnfahrt, die mal rauf, mal runter geht. Als wichtig erachtet er, dass man seine Ziele nie aus den Augen verliere.

Der Glaube ans Toggenburg

Matthias Hüppi ist seit 2018 Präsident des FC St. Gallen. Im gleichen Jahr hat sich auch die Genossenschaft Macherzentrum Toggenburg konstituiert. Wiederkehrend finden auch Vortragsabende, wie derjenige mit Mathias Hüppi, statt. Eine gute Möglichkeit für Gewerbetreibende sich auszutauschen und Ressourcen zu bündeln, oder in den Worten des FCSG-Präsidenten: «Mit Menschen, für Menschen. Anders geht es kaum.»