Lichtensteig Einstimmig angenommen: Fussgängersteg zwischen Städtli und Bahnhof wird für 2,3 Millionen Franken erneuert An der ausserordentlichen Bürgerversammlung vom Montag hat das Stimmvolk von Lichtensteig einstimmig der Erneuerung des Fussgängerstegs beim Bahnhof zugestimmt.

Der Fussgängersteg in Lichtensteig wird für 2,3 Millionen Franken erneuert. Bild: Josef Bischof

Der Fussgängersteg, der den Bahnhof Lichtensteig mit dem Städtli verbindet, ist in die Jahre gekommen und beschädigt. Die Erneuerung muss im Rahmen des grossen Sanierungsprojektes der Südostbahn AG (SOB) im kommenden Jahr erfolgen, unter anderem, weil dort in der Hauptbauphase im Sommer auch keine Züge verkehren. Eine ausserordentliche Bürgerversammlung am Montagabend hat dem Projekt oppositionslos zugestimmt und damit den auf die Gemeinde entfallenden Kostenanteil von gut 700’000 Franken genehmigt.

Die Gesamtkosten werden auf 2,3 Millionen Franken geschätzt. 65 Prozent davon trägt der Kanton St.Gallen. Wattwil, auf deren Boden sich der Fussgängersteg ebenfalls befindet, übernimmt 177’000 Franken. Die SOB erbringt gewisse Eigenleistungen im Zuge ihres Sanierungsvorhabens.

Die SOB wird im kommenden Sommer zwischen dem 6. Juli und dem 12. August die Tunnels und Brücken zwischen Wattwil und Herisau mit einem Aufwand von 50 Millionen Franken erneuern. Dazu gehört auch die Brücke über die Thur am westlichen Ende des Wasserfluhtunnels. Entlang dieser Brücke führt ein knapp 200 Meter langer Fussgängersteg. Er ist Teil eines gut benutzen Verbindungsweges zwischen dem Bahnhof Lichtensteig, der auf Wattwiler Gemeindegebiet liegt, und dem Städtli Lichtensteig sowie den Quartieren rund um die Alte Strasse. Jährlich überqueren ihn rund 125’000 Menschen.

Die Lichtensteiger Bevölkerung stimmte der Erneuerung an der Bürgerversammlung vom Montag einstimmig zu. Bild: Josef Bischof

Fussgängersteg ist 1969 erstellt worden

Der Fussgängersteg besteht grösstenteils aus vorgefertigten Spannbetonelementen und ist an der Eisenbahnbrücke mit Edelstahlgewindestangen angehängt. Der 1969 erbaute Steg weist augenfällige Schäden auf. Ein Aufschub der Sanierung sei nicht mehr vertretbar, betonte Stadtpräsident Mathias Müller. Dem wurde an der Versammlung nicht widersprochen. Die 72 stimmberechtigten Teilnehmerinnen und Teilnehmer hiessen den Kredit ohne Gegenstimmen gut.

Gegenwärtig weist der Steg eine Breite von zwei Metern auf. Nun wird er auf 2,40 Meter verbreitert. Diese Verbesserung zugunsten der Fussgänger war nötig, damit sich der Kanton an den Kosten beteiligt. Das Befahren bleibt verboten. Die Trennung zum Gefahrenbereich der Bahn erfolgt wie bisher durch einen zwei Meter hohen Maschendrahtzaun sowie eine Sockelmauer. Das Erscheinungsbild des Fussgängersteges bleibt im Wesentlichen unverändert. Der Denkmalschutz hat das Projekt geprüft und gutgeheissen.

Der 1969 erbaute Steg weist erhebliche Schäden auf. Bild: Josef Bischof

Schon so viele Städtliführungen wie sonst das ganze Jahr

Das unbestrittene Haupttraktandum der Versammlung war in kurzer Zeit erledigt. Stadtpräsident Müller bezeichnete die Sanierung des Fussgängersteges als wichtiges Infrastrukturprojekt und informierte zusätzlich über den Stand und Erfolg anderer Projekte. Die zukunftsorientierte Strategie der Behörde zahle sich aus. Anerkennung habe sie durch die Verleihung des Wakkerpreises gefunden.

Dank der Schaffung neuen Wohnraumes habe man über 200 Einwohnerinnen und Einwohner dazugewonnen. Die Steuern hätten in 15 Jahren um fast 20 Prozentpunkte gesenkt werden können. An Anlässen und Ausstellungen könne eine wachsende Zahl von Gästen begrüsst werden. Allein im letzten Monat seien so viele Stadtführungen durchgeführt worden wie früher im ganzen Jahr.