LICHTENSTEIG Eine Absage soll es nicht geben: Chössi Theater tourt im Herbst durch das Toggenburg Das Laienensemble des Chössi Ensemble probt unter der Leitung von Barbara Bucher die Eigenproduktion «Tigg-Tagg-Toggenburg», welche an vier Orten im Thur- und Neckertal aufgefüht wird. Ein Augenschein.

Willy Schönenberger (links) singt das Toggenburger Lied. Chorleiter und Dirigent Philipp Kamm ist konzentriert bei der Sache. Bild: PD

(pd/red) Das Toggenburger Museum feiert heuer sein 125-jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum wird mit einer Eigenproduktion des Chössi Theaters in das ganze Toggenburg hinausgetragen. Von August bis Oktober finden 13 Aufführungen in Unterwasser, Kirchberg, Mogelsberg und Lichtensteig statt, wobei die Premiere am 27. August im Zeltainer Unterwasser über die Bühne geht. «Garantiert gibt es keine Absage», versprechen die Organisatoren. Notfalls wird im Freien und ohne Zuschauer gespielt.

Autor Michael Hasenfuss hat dafür eigens ein Stück geschrieben, das Geschichte(-n) aus dem Toggenburg erzählt. Als Erzählerin figuriert eine fiktive Hausiererin, die durch alle Jahrhunderte führt. Die Episoden folgen sich nicht in zeitlicher, aber in dramatischer Hinsicht. Die Regisseurin Barbara Bucher und ihre Assistentin Silke Ehrbar haben die Probenarbeiten mit dem Laienensemble des Chössi Theaters bereits aufgenommen.

Auch in der Pause bei der Arbeit

Ein regnerischer Samstagmorgen. Am Bahnhof Lichtensteig herrscht menschenleere Stille. Nur das Rauschen der Bäume und Krächzen der Elstern ist zu hören. Doch beim Näherkommen sind seltsame Geräusche aus dem Gebäude zu vernehmen: «Brrrr, brrrr» in allen Höhenlagen. Ein Blick durch das Fenster zeigt Schauspieler, welche unter der Leitung von Barbara Bucher das Warm-Up für den heutigen Probentag durchführen. Ein bisschen befremdlich mutet dies schon an, denn alle tragen eine Maske und stehen weit voneinander entfernt im Raum. Corona halt.

Nach genau einer halben Stunde unterbricht Regisseurin Barbara Bucher das Warm-Up, gewährt eine Kurzpause und leitet gleich über zur ersten Sequenz der eigentlichen Proben. Der Dialog einer ganzen Episode soll durchgesprochen werden. Aber weil nur fünf Personen im gleichen Raum zugelassen sind, muss die Regisseurin die Hälfte aller Texte selber vorlesen, damit die Schauspieler sich ganz auf ihre eigene Rolle fokussieren können. Was sonst als komplette Szene im Plenum stattfindet, muss nun aufgeteilt werden. Dazu greift Barbara Bucher auf die Unterstützung ihrer Regieassistentin Silke Ehrbar zurück, welche mit einer zweiten Gruppe die kleinen Details der einzelnen Rollen in einem separaten Raum einübt. Nach einer halben Stunde wechseln die beiden Gruppen.

Selbst in der Pause beschäftigen sich alle mit ihren Textblättern, lesen darin oder machen Notizen. Überhaupt bleibt keine Zeit, denn schon folgt eine Information zu dem gleichzeitig stattfindenden Gesangstraining im Chössi Theater.

Eine Oktave höher

Anderes Gebäude, andere Szenerie. Im Chössi Theater, nur 100 Meter neben dem Bahnhof, hat sich der Chorleiter und Dirigent Philipp Kamm eingerichtet. Er ist für die musikalische Untermalung des Stückes verantwortlich und nimmt die Kompositionen und Arrangements vor.

Schon trifft der erste Darsteller ein und Philipp Kamm eröffnet die Sequenz mit einem kurzen Gespräch. Oder ist es vielleicht nicht doch eher eine Befragung? Es wird sich im weiteren Verlauf zeigen, dass Philipp Kamm hier in die Rolle eines wohlmeinenden und trotzdem zielstrebigen Coachs gewechselt hat. Willy Schönenberger singt nach nur einer Viertelstunde das Toggenburger Lied absolut tonsicher, kraftvoll und ohne eine Spur von Anspannung. Rhea Battaglia, die zweite Sängerin, gibt zum Schluss ebenfalls eine wohltönende Version ihres Liedes ab. Auch sie trifft heute zum ersten Mal auf den erfahrenen Chorleiter. Bald hat er bemerkt, dass die Schauspielerin einen viel breiteren Stimmumfang hat, als sie sich selber bewusst ist. Darum lässt er sie fast eine Oktave höher in der originalen Tonart singen. Mit diesem guten Gefühl verabschiedet Philipp Kamm die begabte Sängerin, denn die dritte Kandidatin wartet bereits im Gastraum des Chössi Theaters.

Inzwischen ist draussen der Regen der Sonne gewichen. Eine Metapher, wie schnell man über sich selbst hinauswachsen kann?