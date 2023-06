Lichtensteig Ein Spaziergang durchs Wakkerstädtli, wo mit Holzskulpturen Projekte der Gemeinde vorgestellt werden Überall in Lichtensteig stehen Holzkonstruktionen. Sie laden einen ein, auf einen Rundgang durch das einzige Städtli im Toggenburg. Es ist nicht nur ein schöner, sondern auch informativer Spaziergang.

10 Bilder 10 Bilder «Wo kommen wir her?» ist die Frage, welche einem beim Obertorbrunnen gestellt wird. Bild: Yasmin Stamm

Beim Passieren von Lichtensteig mit dem Zug, dem Auto oder auch zu Fuss kommt man seit einigen Wochen nicht darum herum, diverse Skulpturen aus Holzlatten zu erblicken.

Die Konstruktionen gehören zum Projekt «Lichtensteig Reloaded». Dabei kann man während eines Rundgangs durchs Städtli acht von 30 Projekten der Gemeinde kennen lernen. An vier Stellen, welche von A bis D nummeriert sind, stehen sogenannte «Zeitfenster», an denen man etwas über die Geschichte des Städtlis erfährt.

Die Sonne scheint, die Temperaturen sind angenehm. Also warum sich nicht aufraffen und sich mit wenig Vorwissen aber viel Interesse auf einen Spaziergang durchs Wakkerstädtli begeben.

Starten kann man den Weg von jeder Station aus, da die Informationen auf den Tafeln nicht zusammenhängend sind. Von der Website wird der Start aber bei Station eins am Obertor oder Station acht am Bahnhof empfohlen.

Am Bahnhof und beim Obertor sind Informationen und Karten für den Rundgang erhältlich. Bild: Yasmin Stamm

An diesen beiden Stationen liegen Karten und Informationen zum Mitnehmen auf. Damit Kindern auf dem Spaziergang nicht langweilig wird, gibt es dort auch die «Kinderspur», welche sie auf eine Entdeckungsreise durchs Städtli mitnimmt.

Uhren, Coworkinspace und Käse

Der Reihenfolge zuliebe startet der Spaziergang heute an Station eins beim Obertor. Um von der Bushaltestation aber zur ersten Konstruktion zu gelangen, geht es ungefähr zehn Meter steil hinauf. Von da aus erblickt man zehn Meter weiter auch schon die Station A.

Das Zeitfenster zeigt hinter viel Gestrüpp die katholische Kirche St.Gallus. Sie wurde in den 1960er-Jahren neu errichtet und ist ein typischer Betonbau.

Die erste Station ist beim Jost Bürgi Denkmal, welches mit 60 Holzlatten umrundet ist und eine Uhr darstellt. Auf den Tafeln erhält man Informationen zu «Zeitgut Toggenburg». Ein soziales Projekt, bei welchem freiwillige Helferinnen und Helfer Bedürftigen bei alltäglichen Dingen helfen.

Weiter geht es vorbei am Obertorbrunnen, welcher von einer grossen Blase aus Holzlatten umhüllt ist, zur zweiten Station, dem Macherzentrum. Es ist einer der ersten Coworking-Spaces im ländlichen Raum und entstand durch eine Gruppe Engagierter, nachdem die Poststelle geschlossen wurde. Heute wird er von Personen aus der ganzen Region genutzt.

Konstruktionen aus Holz führen einen durchs ganze Städtli Lichtensteig. Bild: Yasmin Stamm

Auch die neue «ChääsWelt» bei Station drei entstand partizipativ. Laut den Informationstafeln am Restaurant Krone soll dort bald ein Ort für Kulinarik entstehen. Denn nicht nur die Huber-Biberli kommen aus dem Wakkerstädtli, auch der weltbekannte «Jersey Blue»-Käse von Willi Schmid hat seinen Ursprung hier.

Sogleich erblickt man die vierte Holzlattenkonstruktion. Erst auf den zweiten Blick ist zu erkennen, dass es sich dabei um ein Nest handelt. Hinter einer Hausecke beäugt einen der kleine Holzlattenvogel kritisch mit schiefem Kopf. Auf den Informationstafeln erfährt man über das erfreuliche Schicksal des alten Rathauses, wo eine Kulturstätte drin entstand.

Das Grünstadtprojekt ist bemerkbar

Nach einem mehrmaligen Verlaufen in der brennenden Sonne und einem verwirrten Blick auf die Karte, findet sich endlich der Weg zur fünften Station an der Wall of Fame der Jazztage Lichtensteig. Auch diese Holzlattenkonstruktion ist nicht gleich zu deuten. Eine Fontäne oder doch eher ein Baum? Nachdenklich spaziert man weiter und erkennt zu spät, dass man schon wieder falsch abgebogen ist.

Doch die Gemeinde Lichtensteig rechnete wohl damit, dass nicht alle Kartenlesen können. Blaue und gelbe Holzlattenpfeile lotsen einen über die Hintergasse zur Hauptgasse und von da weiter zur Station B, an der man durch das Zeitfenster die Landschaft geniessen kann. Diese hat sich im letzten Jahrhundert stark verändert. Daraufhin gelangt man zu Station sechs.

Pfeile lotsen einen durch die Gassen, damit man sich nicht verläuft. Bild: Yasmin Stamm

Unter einem Sonnenschutz, der nicht vor Sonne schützt, liest man über das Grünstadtprojekt, welches das Städtli biodiverser gestaltet. Um der Sonne zu entkommen, geht es aber schnell weiter zu einer Nische unterhalb der Station, an der man es sich auf einem Steinbänkli im Schatten etwas gemütlich macht.

Vögel zwitschern und Grillen zirpen. Im Hintergrund rauscht die Thur. Diese Nische ist umgeben von Natur. Auch ohne die Tafel vorhin gelesen zu haben, merkt man, was das Projekt Grünstadt ist.

Es gibt verschiedene kleine oder versteckte Orte auf dem Weg, an denen man sich hinsetzen und ausruhen kann. Bild: Yasmin Stamm

Die nächste Station ist das Fabrikgelände Stadtufer an der Thur. Früher eine Spinnerei, heute eine engagierte Genossenschaft. Erst kürzlich zog die Junge Bühne in einige Räumlichkeiten ein.

Auf dem Weg zur nächsten Station sorgt der Wind für etwas Abkühlung. Trotzdem brennt die Sonne noch immer. Umso schöner ist Station C, welche einen unter einem Baum positioniert auf die alte Stadtmauer blicken lässt. Auch Station acht ist schattig. Beim Bahnhofsareal wird einem das letzte Projekt «zukunft.bahnhof» erläutert.

Die letzte Konstruktion steht am Bahnhof. Auch hier ist nicht ganz klar, was dargestellt wird. Es sieht etwas aus wie ein Wurm. Hier kann man sich noch ins Gästebuch eintragen und bevor der Zug einfährt, schnell zur Station D laufen, durch das Zeitfenster kurz auf die alte Fabrik blicken und schnell wieder zurück zum Bahnhof.

Um einiges reicher an Wissen, setzt man sich endlich in den kühlen Zug. Das ist das Projekt «Lichtensteig Reloaded».