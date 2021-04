LICHTENSTEIG Ein Selbstversuch im 24-Stunden-Shop: Einkaufen im Städtli fast wie in der Stadt In Lichtensteig können seit Ostern während 24 Stunden am Tag Lebensmittel eingekauft werden. Doch hält der neu eröffnete Laden auch, was er verspricht? Die Probe aufs Exempel abends nach 21 Uhr.

Das Ladenlokal an der Hauptgasse 27 in Lichtensteig ist vor der Eröffnung umgebaut worden. Bild: Simon Dudle

Rechtzeitig vor dem langen Osterwochenende wurde er eröffnet, wenn auch wegen Corona ohne Feier. Die Rede ist vom ersten physischen 24-Stunden-Shop, wie ihn die Betreiber nennen. Zu finden ist er unter Arkaden an der Hauptgasse in Lichtensteig. Die drei Marken «Chääswelt Toggenburg», «Immerfein» und «Mini.Bierladen» spannen zusammen und vertreiben ihre Produkte neu rund um die Uhr.

Tönt gut. Aber das Angebot gehört getestet. Auf geht’s nach Lichtensteig. Und zwar am Gründonnerstag, also am ersten Tag des Bestehens. Abends nach 21 Uhr ist kaum was los im Städtli – und der Laden leer. Zugang gibt es nur, wenn man eine Identitätskarte oder den Führerschein durch einen Schlitz zieht. Hintergrund: Da auch Alkohol verkauft wird, dürfen nur Volljährige rein. Beim ersten Versuch mit dem Führerschein klappt es nicht. Kärtchen einmal gedreht, und schon blinkt ein Lämpchen grün und die Tür entriegelt sich.

Fast alle Produkte kommen aus dem Toggenburg. Fast alle. Bild: Simon Dudle

Stürmischer «Gwitterchäs»

Im Shop gilt es sich zuerst einen Überblick zu verschaffen, obwohl der Raum von der Grösse her äusserst überschaubar ist. Von Bier über Käse, Pasta, Biber bis hin zu Schokolade gibt es so manches. Fast alles kommt aus der Region, wenn man mal vom isländischen Bier absieht. Manche Beschreibungen der Produkte führen zu einem Schmunzeln. Zum Beispiel beim «Gwitterchäs» einer Bütschwiler Käserei. Der Charakter wird mit «stürmisch» umschrieben. Einen speziellen Blick erhascht das Bier namens «Porn Star». Es wird mit «spritzig» umschrieben. Speziell ist, dass auf einem Speck das Logo der «Chääswelt» prangt.

Die Käsetheke. Bild: Simon Dudle

Alles in allem macht es Spass, sich durch die Produkte zu schauen. Immer mit dem guten Gefühl, regionale Anbieter zu unterstützen. Die Produkte mehren sich und bald taucht die Frage auf: Wo ist das Körbli, um alles in den Warenkorb zu geben? Fehlt. Ein Tisch muss als Ablagefläche herhalten. Das wird dann zum Thema, als ein junges Paar den Laden betritt und das Angebot ebenfalls testen will.

Der Laden ist meistens unbedient. Eine Kamera sorgt für Sicherheit. Bild: Simon Dudle

Es muht und klingt

Zwölf Produkte sind es geworden. Zeit für die Bezahlung. Mit einem Scangerät liest man den Strichcode jedes Produktes ein. Zum Toggenburg passende Töne verdeutlichen, dass das Einscannen erfolgreich war. Dass beim Scannen des «Gwitterchäs» das Geräusch von zwei klingenden Gläsern ertönt und beim Erfassen der Nussschokolade eine muhende Kuh, ist noch nicht ganz passend.

Als Zahlungsmittel soll es die Postcard sein. Geht aber nicht. Mastercard, Visa, ApplePay, GooglePay oder ein Bargeldkässeli stehen zur Auswahl. Wobei man beim Bargeld den Betrag genau dabei haben muss, da kein Rückgeld zu bekommen ist. Der Zahlungsvorgang für die Mastercard so aufwendig wie die Buchung eines Flugs. Einfach die Karte einmal draufzuhalten und von dannen zu ziehen, bleibt ein Wunsch.

Fazit des Selbstversuchs:

Der 24-Studnen-Shop ist ein klarer Mehrwert fürs Städtli und das Toggenburg. Beim Bezahlsystem gibt es aber noch Verbesserungspotenzial.