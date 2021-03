LICHTENSTEIG Deutliches Ja: Stadtaustrasse kann noch dieses Jahr saniert werden In einer Urnenabstimmung haben sich die Lichtensteiger klar für die Erneuerung einer Erschliessungsstrasse unterhalb der Altstadt ausgesprochen. Kostenpunkt: knapp drei Millionen Franken. Die Zustimmung war deutlich.

Grünes Licht für die Sanierung: Bis Ende Jahr sollen die Schäden an der Stadtaustrasse behoben sein. Bild: Sascha Erni

Die Schäden an der Stadtaustrasse in Lichtensteig sind von blossem Auge zu sehen. Kommt dazu, dass die Wasserleitungen in die Jahre gekommen sind und der Lederbach, welcher die Strasse unterquert, Hochwasserschutz-Massnahmen bedarf. Bis im kommenden Jahr soll all dem Abhilfe geschaffen werden. Die Stimmbürger von Lichtensteig sprachen sich anlässlich einer Urnenabstimmung am Sonntag deutlich für die vom Gemeinderat beantragte Sanierung der Stadtaustrasse aus. XXX Personen stimmten dafür, nur XX waren dagegen. Dies entspricht einem Ja-Stimmen-Anteil von XX,X Prozent. Die Stimmbeteiligung lag bei XX,X Prozent.

Die Stadtaustrasse ist eine Erschliessungsstrasse unterhalb der Altstadt. Neben dem Belag haben auch die darunter verlegten Wasserleitungen die Lebensdauer erreicht. Die bestehenden Guss- und Kunststoffrohre sollen durch 5cm bis 16cm dicke Kunststoffrohre ersetzt werden. Auch die Kanalisation wird erneuert. Heute handelt es sich um ein Mischsystem. Vom Bund gefordert ist allerdings ein Trennsystem. Das Meteorwasser soll in neuen Rohren abgeleitet werden. Auch Wasser- und Stromleitungen sowie die Beleuchtung sollen erneuert werden, nicht aber die Gas- und Telecom-Leitungen.

Was wie viel kostet

Ferner ist der Durchlass des Lederbachs zu sanieren. Auf seinem Weg zur Thur unterquert er die Stadtaustrasse, stürzt sechs Meter in die Tiefe und und fliesst dann entlang der stillgelegten Fabrik der Firma Fein-Elast. Vorgesehen ist deshalb, in einer ersten Etappe den Durchlass des Lederbachs abzureissen und mit grösserer Höhe sowie breiter neu zu bauen.

Die Gesamtkosten für alle diese Teilprojekte belaufen sich auf 2,92 Millionen Franken. Der Strassenbau verschlingt 1,36 Millionen. Für den neuen Bachdurchlass sind gut 700000 Franken eingeplant, 525000 Franken für die Kanalisation. Die Erneuerung der Wasserleitung kostet rund 300000 Franken. Die Erneuerungsarbeiten sollen im August dieses Jahres beginnen und noch heuer abgeschlossen werden. Der Bachdurchlass kommt nächstes Jahr an die Reihe. Die Stadtaustrasse muss während der Bauarbeiten für die Feuerwehr und die Sanität befahrbar bleiben