Lichtensteig Der Bahnhof Lichtensteig soll zentral fürs Städtli sein: Deshalb wird die nachhaltige Mobilität getestet und es werden Veranstaltungen organisiert Um den Bahnhof Lichtensteig zu stärken, stehen im Jahr 2023 der Bevölkerung, Arbeitnehmenden und Gästen neue Mobilitätslösungen zum Ausprobieren bereit. In Zusammenarbeit mit dem «Summer of Pioneers» wird der Bahnhof zudem auch als Begegnungsort erlebbar.

Am Bahnhof Lichtensteig können Mobility-Fahrzeuge getestet werden und der Wartsaal wird als Reallabor erlebbar. Bild: PD

Der langfristige Erhalt des Bahnhofs Lichtensteig ist nicht nur zentral fürs Städtli, sondern für die ganze Gemeinde und das Bahnhofsquartier. Deshalb hat der Lichtensteiger Gemeinderat 2021 entschieden, sich am Projekt RegioHub+ zu beteiligen. Lichtensteig hat damit die Möglichkeit, mit verschiedenen Partnern die Weiterentwicklung aktiv anzugehen und die nachhaltige Mobilität zu stärken.

Bereits seit Anfang Jahr ist der Bahnhof Lichtensteig mit einem Mobility-Fahrzeug und einer Veranstaltungsreihe im alten Wartsaal im Reallabor erlebbar. In Zusammenarbeit mit dem Projekt Mini.Velostadt und mit Energietal Toggenburg folgten E-Trottinette, E-Bikes und sichere Veloabstellanlagen. Mit einer Mitfahrbank ab dem Bahnhof sowie punktuellen Anlässen in den ehemaligen Wartesälen oder mit dem Rundgang von Lichtensteig Reloaded, erreicht das Reallabor ab Mitte Juni seinen Höhepunkt.

Am Bahnhof wird ausprobiert

Die umfassende Analyse und Bedürfnisabklärungen im Projekt RegioHub+ legten die Grundlage für die verschiedene Massnahmen. Im Fokus standen die aktuelle Bahnhofsbenützung und die alltägliche Mobilität in Lichtensteig und der Region.

Die Bedürfnisse beinhalten verbesserte Verbindungen und Anbindungen, eine attraktive und sichere Veloparkierung, Einkaufs- und Verpflegungsmöglichkeiten sowie eine passende Infrastruktur für Eltern mit Kinderwagen und für mobilitätseingeschränkte Menschen. Zudem wünschen sich die Kundinnen und Kunden Begegnungsorte, Sitzgelegenheiten und attraktive Warteräume rund um den Bahnhof.

Nun sind zu allen Bedürfnissen Angebote und Verbesserungen am Bahnhof Lichtensteig zum Ausprobieren bereit. Die Informationen dazu finden sich auf einer Website, Plakaten vor dem Bahnhofsgebäude und auf den der Bevölkerung zugestellten Flyern. So können die Bevölkerung Lichtensteigs und Gäste am Wochenende per Mitfahrbank ab dem Bahnhof oder Städtli zum Parkplatz Köbelisberg und zurück gelangen.

Im Herbst werden die einzelnen Angebote evaluiert und die Erkenntnisse in einem Hub-Konzept für den Bahnhof Lichtensteig festgehalten. Die Gemeinde Lichtensteig erhält damit eine Empfehlung, wie der Bahnhof gemeinsam mit weiteren Akteuren noch stärker zu einem Rückgrat einer nachhaltigen Mobilität entwickelt werden kann.

Begegnungen mit den Pionieren des «Summer of Pioneers»

Das Reallabor am Bahnhof Lichtensteig versteht sich als offene Plattform, an dem auch das Projekt «Summer of Pioneers» beteiligt ist. Der «Summer of Pioneers» findet auf Initiative der Stiftung zukunft.bahnhof statt. Beide Wartsäle sind so punktuell der Bevölkerung zugänglich. Die Veranstaltungsreihe im ersten Wartsaal wird ein weiteres Mal fortgeführt.

Im zweiten Wartsaal des Bahnhofsgebäudes öffnete am Donnerstag zudem ein Gemeinschafts- und Ausstellungsraum der 18-köpfigen Pioniergruppe, die ein halbes Jahr im Städtli wohnt und hier ehrenamtlich arbeitet. Die Pioniere bespielen im Community-Space am Bahnhof ein Schaufenster mit ihren Vorhaben und Ideen und freuen sich bei Anwesenheit über spontane Begegnungen.

Als eine der ersten Aktionen fand am Donnerstag eine Tavolata statt. Der Begriff kommt aus dem italienischen und bezeichnet ein gemeinsames ungezwungenes Essen, mit der Bevölkerung Lichtensteigs, Pionieren und Gästen. Am 30. Juni organisiert die Pioniergruppe zudem das Mini.Zuekunft-Festival, das ein Ort zur Verhandlung von Her- und Zukunft werden soll. Der Bahnhof als Entrée für alle ÖV-Anreisenden spielt dabei eine zentrale Rolle. (pd)