Lichtensteig Das Kinderfest geht in die nächste Runde – und dieses Mal beschränkt es sich nicht nur auf die Altstadt Ende Woche steigt in Lichtensteig zum dritten Mal die moderne Neuauflage des Kinderfests. Durch zahlreiche Kooperationen kann das Rathaus für Kultur als Organisatorin ein sehr umfangreiches Programm bieten – auch auf der Bühne.

2019 wurde das Kinderfest Lichtensteig neu aufgelegt. Bild: Sascha Erni

Am Samstag, 26. August, ist Lichtensteig wieder in Kinderhand: Dann organisiert das Rathaus für Kultur zum dritten Mal das Kinderfest. Anders als die Jahre zuvor findet es dieses Mal nicht nur auf der Hauptgasse sondern an mehreren Standorten statt. Gesamthaft wirken 15 Organisationen mit, sagt Maura Kressig. «Das Kinderfest ist wirklich breit abgestützt», freut sich die Co-Leiterin vom Rathaus für Kultur.

Vom Sandkasten bis zur Bühne

Das Kinderfest startet dieses Jahr zum ersten Mal im Flooz und verschiebt sich am Nachmittag in die Hauptgasse. Am «Flözli» soll der grösste Sandkasten des Toggenburgs zu bewundern – und zu bespielen – sein, sagt Maura Kressig. Am Samstag findet im Flooz bereits das «Flöözlifest» des Vereins Natur Flooz, des Stadtstrand-Kiosks und von «Heks Neue Gärten» statt. «Also spannen wir einfach zusammen», erklärt Kressig.

Maura Kressig vom Rathaus für Kultur am ersten Kinderfest. Bild: Sascha Erni (2019)

Geboten wird den Kindern viel. Ob Drehörgelikonzert oder Theatervorstellung der Jungen Bühne Toggenburg, Streichelzoo oder Basteleien, Städtliführung oder ein Besuch in «Fredy’s Mechanisches Musikmuseum»: Das Angebot ist breit. Auch musikalisch soll einiges geboten werden, erzählt Kressig. So treten etwa die MST Singers Juniors der Musikschule Toggenburg auf. Und die Kinderband Laurent und Max wird ebenfalls zu sehen und hören sein.

Auch Teil des Gesamtkonzepts

Das Lichtensteiger Kinderfest ist eine Neuauflage: 2019 entschied sich das Rathaus für Kultur gemeinsam mit dem Familienzentrum Lichtensteig (Fazli) dazu, die lange Tradition der Toggenburger Kinderfeste wieder aufleben zu lassen. Noch in den 1920-er Jahren waren solche Anlässe in Lichtensteig üblich, wenn auch in einer anderen Form, als sie heute gefeiert werden. Mit dem zweiten Weltkrieg ging das Interesse allerdings zurück.

Die Neuauflage hat nur wenig mit den früheren Kinderfesten wie hier im Jahr 1924 gemein. Screenshot: Gemeinde Lichtensteig

Wegen der Pandemie musste das neu aufgelegte Kinderfest pausieren, bis es letztes Jahr zum zweiten Mal durchgeführt wurde. Nun, mit dem dritten Anlass seit der Wiederbelebung, soll sich das Kinderfest wieder fest im Städtli-Leben etablieren. Das ist laut Maura Kressig auch Teil des Gesamtkonzepts, an dem sich das Rathaus für Kultur orientiert: ein Programm für alle Altersgruppen bieten zu können.

«Auch abseits des Kinderfestes möchten wir uns verjüngen», ergänzt Kressig. Eine zentrale Rolle würden dabei die «Fetten Kellerfeten» spielen. Diese Partys wenden sich zwar nicht gleich an die jüngste Generation, aber dennoch an ein jugendlicheres Publikum, als das Lichensteiger Kulturzentrum sonst anzieht. Die nächste Kellerfete findet am 8. September, im Anschluss an eine Fotoreportage-Vernissage, statt.