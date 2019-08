Lichtensteig bekommt ein Kinderfest Eine Tradition soll wieder aufleben: Am 31. August findet mitten im Städtli ein Kinderfest statt. Sascha Erni

Früher waren Kinderfeste in Lichtensteig Tradition. Die Aufnahme zeigt ein Fest im Jahr 1924. (Bild: Gemeinde Lichtensteig)

«Die Hauptgasse soll mal einen Tag lang den Kindern gehören», sagt Maura Kressig vom Rathaus für Kultur schmunzelnd. Der Verein organisiert am 31. August zusammen mit dem Familienzentrum Toggenburg das erste Lichtensteiger Kinderfest seit vielen Jahrzehnten.

Maura Kressig (links) und Bettina Günter vom Organisationskomitee des Kinderfests Lichtensteig (Bild: Sascha Erni).

Sechs Stunden lang wird die Innenstadt ganz in Kinderhand sein. Statt Hüpfburg und Achterbahn setzt das Organisationskomitee auf Kreativität, Spiel und Spass. «Wir wollen keine kommerziellen Angebote», erklärt Bettina Günter. Als Mitarbeiterin des Familienzentrums ist sie stark bei der Planung und Organisation des Kinderfests involviert.

«Die Kreativität steht im Zentrum»

Kinderfeste haben in Lichtensteig lange Tradition, mit dem Zweiten Weltkrieg jedoch ging diese Tradition langsam vergessen. Das Rathaus für Kultur und das Familienzentrum möchten es nun wieder aufleben lassen und neu etablieren – die Gemeinde Lichtensteig und viele Vereine sowie Private ziehen mit.

Das neue Kinderfest in Lichtensteig hat nur wenig mit den früheren Kinderfesten wie hier im Jahr 1924 gemein. (Bild: Gemeinde Lichtensteig)

Mit Tanz und Theater, Zumba- und Druck-Workshops, Zeichnungswettbewerb, Barfussweg und weiteren Angeboten unterscheidet sich die Neuauflage deutlich von den Kinderfesten der 1920er-Jahre. Damals standen Umzüge und geselliges Beisammensein im Vordergrund. «Es gibt ein anderes Kinderfest, als viele wohl erwarten», sagt Maura Kressig. «Die Kreativität steht im Zentrum.» Und Bettina Günter ergänzt:

«Nicht nur konsumieren, sondern selbst etwas machen, das ist die Idee.»

Mit der Planung begonnen hat das Organisationskomitee im Frühling, die Idee schwirrte laut Kressig bereits vor einem Jahr in den Köpfen der Beteiligten herum. Denn sowohl das Familienzentrum als auch das Rathaus für Kultur seien vergleichsweise neu in Lichtensteig und am Bankplatz Nachbarn, da wäre es naheliegend gewesen, gemeinsam etwas auf die Beine stellen zu wollen. Mit Samuel Roth vom Chinderhuus Haselmuus sei dann ein «Mitdenker» ins Team gekommen, der der Sache Vorschub leistete.

Am 31. August werden viele andere Vereine und Organisationen vor Ort sein, so etwa Jungwacht/Blauring, die Städtli-Bibliothek, die Mini.Wirkstadt oder das Gofechössi. Selbst eine spezielle Kinder-Städtliführung wird durchgeführt. «Es ist toll, dass so viele mitmachen», freut sich Bettina Günter.

Ein Fest für alle Generationen

Wie gross der Besucheransturm sein wird, können Maura Kressig und Bettina Günter noch nicht abschätzen. Sie bewerben das Kinderfest von Bütschwil über Mosnang bis Ebnat-Kappel, aber es würden – verständlicherweise für eine Premiere – die Erfahrungswerte fehlen. Mit dem Schweizer Reggae-Musiker Elijah Salomon hat das Organisationskomitee jedoch einen Künstler eingeladen, der durchaus auch jenseits Lichtensteigs ziehen könnte. «Zuerst war eine Kinderband eingeplant, aber dann entschieden wir uns für einen Musiker, der Kindern und Erwachsenen gleichermassen gefällt», so Kressig.

Es sollen sich also nicht nur Kinder und deren Eltern am Kinderfest wohlfühlen, das Organisationskomitee hat den Anspruch, generationsübergreifend zu arbeiten. Jetzt müsse am 31. August nur noch das Wetter mitspielen, sind sich die zwei OK-Frauen einig. «Aber mit der Kalberhalle, den Arkaden, dem Rathaus und dem Familienzentrum steht natürlich auch ein Schlechtwetterprogramm bereit.»