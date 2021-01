lichtensteig Beim ersten Mal sagte sie Nein Susanne Weber war zwölf Jahre lang Gemeinderätin von Lichtensteig und da zuständig für Soziales. Vorher amtete sie ebenso viele Jahre als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission. Ende 2020 hörte sie auf.

Susanne Weber war bis Ende 2020 zwölf Jahre lang Gemeinderätin von Lichtensteig. Bild: Martin Knoepfel

Die Politik hat Susanne Weber schon aus vielen Blickwinkeln betrachtet, als Bürgerin, als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission (GPK) während zwölf Jahren und zuletzt ebenso lang als Gemeinderätin von Lichtensteig.

Das Engagement in der GPK fand Susanne Weber interessant. Sie hatte Einsicht in die Akten und Geschäfte und konnte Fragen stellen. Ein Vorteil sei, dass die GPK-Mitglieder nicht so exponiert seien wie die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte. Diese seien Ansprechperson für alle, auch für die Besserwisser, die viel Energie kosteten.



Als Trudy Meier 2008 als Schulratspräsidentin von Lichtensteig kandidierte, fragte die SP Susanne Weber an, ob sie Gemeinderätin werden wolle. Die Antwort war ein Nein. Erst nach der zweiten Anfrage sagte Susanne Weber zu. Ende 2020 gab Susanne Weber ihr Behördenamt wieder ab.



«Schwächeren zu helfen, war schon immer in mir drin»

Aufgewachsen ist Susanne Weber in einer politisch interessierten, freisinnigen Familie in der Anstalt Bitzi in Mosnang, der ihr Vater als Leiter vorstand. «Da habe ich auch manche traurigen Schicksale gesehen», erinnert sie sich.

Warum wurde sie Mitglied der SP? Das sei vor allem auf ihre Schwiegermutter zurückzuführen, eine überzeugte Sozialdemokratin, sagt Susanne Weber. Zudem sei in ihr das Bedürfnis, Schwächeren zu helfen, schon immer drin gewesen. Dazu kam die Berufstätigkeit im medizinischen und sozialen Bereich. Sie habe den Eindruck gehabt, sie passe eher in die SP als in die FDP, sagt Susanne Weber. Sie sei aber nicht mit allem einverstanden, was die Partei sage, betont sie und fügt an: «Das weiss die Partei auch.»



Zwölf Jahre für Soziales und Alter zuständig

Im Gemeinderat von Lichtensteig hatte Susanne Weber zwölf Jahre lang das Ressort Soziales und Alter inne, das auch ihren Neigungen entsprach. «Es ist das Feld, in dem ich mich wohlfühle, auch von meiner Berufstätigkeit her.» Zum Aufgabenbereich von Susanne Weber zählten drei Alters- und Pflegeheime, die Berufsbeistandschaft, die sozialen Fachstellen und die Spitex.



Susanne Weber ist eine überzeugte Anhängerin des Ressortsystems, weil damit jedes Ressort einen Chef oder eine Chefin hat, denn die neugewählte SP-Gemeinderätin Pamela Städler hat das Ressort übernommen. «Es freut mich besonders, dass meine Nachfolgerin eine Frau ist.»



Dass sie keine weitere Amtsperiode anhänge, sei darauf zurückzuführen, dass sie die wichtigen Geschäfte abgeschlossen habe und dass 2024 im Gemeinderat weitere Rücktritte bevorstehen würden. Zudem solle man nicht warten, bis die Menschen einen zum Rücktritt aufforderten, sagt Susanne Weber.

Vier Stadtpräsidenten erlebt

Insgesamt hat Susanne Weber vier Stadtpräsidenten erlebt: noch als GPK-Mitglied Fridolin Eisenring und Thomas Kleger. Unter Roger Hochreutener kam sie in den Gemeinderat. Seit 2012 ist Mathias Müller Stadtpräsident. Von 2016 bis 2020 war Susanne Weber Vizestadtpräsidentin und hatte so manchmal Gelegenheit, bei offiziellen Anlässen Auswärtigen Lichtensteig vorzustellen. Letztes Jahr konnte sie das auch im Rahmen einer TV-Sendung.



Natürlich müsse man da viel Freizeit drangeben, zum Beispiel, um an Wochenenden Protokolle von Sitzungen zu studieren. «Roger Hochreutener hat uns dazu erzogen, die Protokolle genau zu lesen. Er führte die Gemeinderatssitzungen straff, und wenn man zu einem Traktandum etwas sagen wollte, musste man bereit sein, wenn es an die Reihe kam.»

Ressort verlangt 40-Prozent-Pensum

Als Gemeinderätin hatte Susanne Weber vom Zeitaufwand her ein 40-Prozent-Pensum. «Man macht es aber nicht wegen des Geldes. Zudem braucht es einen Arbeitgeber, der Verständnis zeige, wenn etwa Sitzungen am Morgen oder am Nachmittag stattfinden.»



Das Gemeinderatsamt habe sie aber nicht nur viel Zeit gekostet, es habe ihr auch viel gebracht, findet Susanne Weber. So habe sie unzählige Menschen aus dem ganzen Toggenburg kennen gelernt. Der Austausch mit Kolleginnen, die in anderen Gemeinden das Ressort Soziales führen, sei besonders wertvoll, sagt Susanne Weber. Sie wünschte sich deshalb auch für die Gemeinderäte regelmässige Treffen. «Die Gemeindepräsidenten treffen sich ja immer wieder.»



Langeweile verspürt Susanne Weber trotz der neu gewonnenen Freizeit noch keine. Sie sei offen für Neues, denn sie sei nicht die Person, die still sitzen könne, sagt sie. «Ich bin überzeugt, dass irgendwo eine Tür aufgeht. Und ich werde mich weiterhin als normale Bürgerin in Lichtensteig einbringen.»