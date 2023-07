Lichtensteig Audiowalk oder Erzählcafé: Ein deutscher «Pioneer» kreiert Ideen für Lichtensteig Die Schweiz ist schon länger das Wunschland Hendrik Buhrs. Der Deutsche ist einer von 18 Teilnehmenden am Projekt «Summer of Pioneers». Während des sechsmonatigen Aufenthalts in Lichtensteig will er die Region kennen lernen und zur Gemeinschaft im Städtli beitragen.

Der 41-jährige Deutsche Hendrik Buhrs weilt einen Sommer lang als «Pioneer» in Lichtensteig. Bild: zvg

Voraussetzung für die Teilnahme an einem Projekt wie dem «Summer of Pioneers» ist die Möglichkeit, per Laptop und Internet arbeiten zu können. Hendrik Buhrs ist daher, wie viele der «Pioneers», häufig im Macherzentrum anzutreffen. Von diesem Gemeinschaftsbüro in der ehemaligen Lichtensteiger Post aus arbeitet er als Wirtschaftsjournalist für den deutschen Geldratgeber «Finanztip» oder engagiert sich für Projekte in Lichtensteig. Zur Zeit ist er gemeinsam mit anderen Pioneers im Presseteam und betreut den Instagram-Kanal lichtensteig_pioneers.ch, wie es im Mitteilungsblatt der Gemeinde heisst.

Audiowalk mit Bezug zum Städtli

Gestartet wurde das Projekt im Januar, sozusagen mit dem Fuss im Schnee. Dafür trafen sich Interessierte zum Kennenlernen im Chössi-Theater. Alle hatten sich mit einer Ideenskizze beworben, dargelegt, was sie mit ihrer Zeit in Lichtensteig anstellen wollten. Richtig los ging es dann im Mai. Man stellte sich gegenseitig Ideen vor und entwickelten Projekte.

«Summer of Pioneers» Auf Initiative der Stiftung zukunft.bahnhof wurde das Erfolgsformat «Summer of Pioneers» des in Deutschland ansässigen sozialen Unternehmens und Netzwerks Neulandia erstmals für die Schweiz adaptiert. Anfang Mai zogen die Teilnehmenden aus unterschiedlichsten Herkunftsorten wie Zürich, Bern, Winterthur, Kerala, Mailand, Berlin oder Dortmund nach Lichtensteig, um hier für sechs Monate zu leben und zu arbeiten. Sie leisten hier ehrenamtliche Pionierarbeit, indem sie sich im bunten Treiben des diesjährig Wakkerpreis-gekrönten Städtlis engagieren und einbringen. (pd)

Als Journalist interessieren Hendrik die Geschichten, die man sich im Städtli erzählt. So hatte er die Idee etwas zum Hören zu produzieren – einen Podcast, in dem die einheimische Bevölkerung wie auch die Zugezogenen zu Wort kommen Es könnte ein Audiowalk werden, der einen Bezug zum Ort hat. «Oder wir richten ein Erzählcafé ein», sagt der 41-Jährige. Aber er setzt sich auch für ganz konkrete Dinge ein, wie eine Überarbeitung der Homepage des Macherzentrums. Es gibt immer wieder Freiwilligendienste, die die Pioneers übernehmen.

Eine diverse Wundertüte

Die Teilnehmenden des SoP beschreibt Hendrik Buhrs als interdisziplinäre und sehr diverse Wundertüte. Mit dabei sind männliche und weibliche Informatiker, Grafiker, Kommunikatoren, Naturwissenschaftlicher, wie auch eine Robotik-Fachperson. Viele befinden sich gerade in einer Phase der beruflichen Neuorientierung und möchten sich Neuem aussetzen.

Gemeinsam ist allen, dass sie neue Formen im Zusammenleben und Arbeiten ausprobieren wollen und dafür auch bereit sind anzupacken. «Die Willkommenskultur im Städtli ist phänomenal», beschreibt Hendrik Buhrs seinen Eindruck von Lichtensteig. «Ich empfinde die Stimmung als traditionsbewusst und zugleich weltoffen.» Entsprechend freut er sich auf spannende Begegnungen, auf ein Geben und Nehmen, das Weitertreiben seiner Ideen, aber auch auf die Badi, Bahnreisen in Nachbarkantone und Wanderungen entlang der Thur oder auf die Berge.

Hendrik Buhrs hat Volkswirtschaftslehre in Münster und Exeter studiert und dann seine journalistische Ausbildung am Hessischen Rundfunk in Frankfurt gemacht. Er arbeitete für verschiedene Radios und Zeitungen in der Wirtschaftsredaktion und versucht, Menschen komplizierte Sachverhalte im Finanzwesen verständlich zu machen. Er ist in Deutschland in Hagen aufgewachsen, am Rande von Ruhrgebiet und Sauerland. Sein Weg führte ihn über Münster, Köln, Frankfurt und Berlin nach Lichtensteig. Und wer weiss, vielleicht schlägt er ja hier Wurzeln. (pd/ahi)