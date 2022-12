Libingen Bisher tiefrote Zahlen – neuer Besitzer hat am 1. Dezember den Dorfladen in Libingen übernommen: «Libingen muss nun beweisen, dass man einen Laden will» Lange suchte Urs Grob von der Konsumgenossenschaft Libingen vergeblich nach einem Nachfolger für den Dorfladen. Dann meldete sich Christian Näf, der den Laden nun auf den 1. Dezember erfolgreich übernommen hat. Trotz zuletzt tiefroter Zahlen ist er zuversichtlich. Im Gegensatz zu Urs Grob.

Christian Näf, hier im Dorfladen in Necker, hat per 1. Dezember den Laden in Libingen übernommen. Bild: Alain Rutishauser

Lange sah es so aus, als würde das Lädeli nach 102 Jahren schliessen müssen. Dann bekundete Christian Näf am 12. August Interesse, den Laden zu übernehmen – am selben Tag wollte der Verwaltungsrat der Konsumgesellschaft Libingen die Schliessung per 30. November absegnen. Am 1. Dezember ist der Dorfladen Libingen offiziell in die Hände von Christian Näf übergegangen.

Christian Näf ist guten Mutes, obwohl der Dorfladen im vergangenen Jahr 20'000 Franken Verlust einfuhr.

«Das Klima und die Motivation innerhalb des Teams sind ganz anders seit dem Wechsel. Es brauchte wohl den frischen Wind und neue Hoffnung.»

Näf denkt, der Laden könnte nun wieder anziehen. «Libingen muss nun beweisen, dass man einen Laden will», sagt er. Sein Vertrag dauert vorläufig ein Jahr, bereits im kommenden Sommer will er Bilanz ziehen. Näf sagt: «Mit Defiziten werden auch wir den Laden nicht führen können, das ist klar.»

Doch Guten Mutes ist er auch deswegen, weil er als Mitinhaber der Dorfladen Neckertal GmbH wertvolle Synergien mit seinen anderen Läden in St.Peterzell und Necker nutzen kann. «Seien das Ideen, Personal oder Produkte», sagt Näf.

Der Dorfladen schreibt seit rund vier Jahren rote Zahlen. Kommenden Sommer will Christian Näf eine erste Bilanz ziehen. Bild: Alain Rutishauser

Christian Näf will Bevölkerung an Eröffnungsfeier kennelernen

Im Laden selbst ist vieles, wie bisher: Das Inventar konnte Christian Näf grösstenteils übernehmen, auch das Personal blieb dasselbe. «Wir wollten nicht alles Bewährte über den Haufen werfen», sagt Näf. Hingegen hat Volg die Zusammenarbeit mit dem Dorfladen beendet und die Kasse mitgenommen. Neu wird das Lädeli von Aligro beliefert. Näf sagt: «Der neue Lieferant ist etwas teurer, auf das Gesamtsortiment gleicht sich das aber wieder aus.»

Der Fokus soll für Christian Näf auf einem kleinen, regionalen Sortiment liegen. Fleisch bezieht er von der Näf-Metzg in Mosnang, bezüglich Brot sei er noch in Verhandlungen mit der Gasthaus-Bäckerei Rössli in Libingen. Bisher gab es im Dorfladen kein Brot zu kaufen.

Am Samstag, dem 17. Dezember, will Näf die Libinger Bevölkerung zur Eröffnungsfeier bei Raclette und Wein ins Lädeli einladen. Der Laden wird dann ausnahmsweise bis am Nachmittag geöffnet haben. «Wir wollen so mit den Kunden ins Gespräch kommen, die Bedürfnisse abholen und vorweihnachtliche Stimmung verbreiten.» Näf betont, dass er sich auch in Zukunft Spezialtage mit Degustationen oder Rabatten vorstellen könne.

Urs Grob ist skeptisch und enttäuscht von der Bevölkerung

Weniger optimistisch ist Urs Grob, Präsident der Konsumgenossenschaft Libingen. Im August hoffte er noch, das Wunder passiere und der Laden bleibe geöffnet. Nun, da die Zukunft des Dorfladens vorläufig gesichert ist, klingt er weitaus nüchterner. «Ich bin skeptisch, ob die Libinger Bevölkerung wirklich einen Laden will», sagt Grob. Der November sei einmal mehr sehr schlecht gelaufen, der Laden habe kaum Kundschaft gehabt.

Urs Grob, Präsident der Konsumgenossenschaft Libingen. Bild: Beat Lanzendorfer

Grob ist enttäuscht von einigen Libingerinnen und Libingern. Zwar gebe es einige Familien, die den Dorfladen rege nutzen würden. Doch:

«Viele reissen bei den Versammlungen das Maul auf, dass Libingen einen Laden brauche. Nutzen tun sie ihn dann aber doch nicht.»

Daher bleibe abzuwarten, ob der Laden nun mehr Kundschaft generieren könne, so Grob. Trotzdem sei er natürlich froh, dass mit Christian Näf ein kompetenter Nachfolger mit guten Ideen gefunden werden konnte. Urs Grob fügt an: «Und wie sagt man so schön: Neue Besen kehren besser. Daher lasse ich mich gerne eines Besseren belehren.»