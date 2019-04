Letzte Amtshandlung des obersten Mosnanger Fasnächtler Nun ist endgültig Schluss. Als letzte Amtshandlung führte Ehrenpräsident Niklaus Schönenberger durch den Abend der Beitragsauszahlungen an Schulklassen und Vereine. Peter Jenni

Der Ehrenpräsident Niklaus Schönenberger mit seinem Konterfei. (Bild: Peter Jenni)

Am Montagabend ging im Restaurant Hirschen die Auszahlung der Beiträge der Mosnanger Fasnacht 2019 an die Schulklassen und Vereine über die Bühne. Dabei führte Ehrenpräsident Niklaus Schönenberger ein letztes Mal das Zepter. Nun können er und sein Ebenbild, das an der Mosnanger Fasnacht den ersten Umzugswagen zierte, die Pension geniessen, wobei der grosse Bruder draussen übernachten muss.