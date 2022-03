Leichtathletik «Usain Bolt habe ich immer cool gefunden, doch ich mache besser mein eigenes Ding»: Der 14-jährige Nils Grob aus Ebnat-Kappel trainiert bereits mit dem Kader in St.Gallen Dass ihm die Leichtathletik gefällt, bemerkte Nils Grob schon in seiner Kindheit, als er die Jugi in Ebnat-Kappel besuchte. Zuletzt räumte er an den Schweizer Meisterschaften des Nachwuchses in St.Gallen in seiner Altersklasse ab.

Nils Grob aus Ebnat-Kappel möchte in der Leichtathletik hoch hinaus. Bild: Alec Nedic

«Wenn ich mich nicht bewegen kann, das ist das Schlimmste», sagt Nils Grob, während er nachdenklich eine Katze streichelt, die um seine Beine schleicht. «Ich meine, schon als kleines Kind bin ich immer herumgehüpft. Als ich dann im Schulsport mal in eine Wand gerannt bin und den Arm gebrochen habe, da fehlte mir schon was.»

Bewegung findet der 14-jährige Nils Grob zur Genüge in seiner Leidenschaft, der Leichtathletik. In bis zu fünf Trainingseinheiten pro Woche bereitet sich der junge Sportler auf seine Wettkämpfe vor. Seit kurzem besucht er zudem das Kadertraining in St.Gallen, wo er sich mit den aufstrebenden Talenten der Region messen darf.

Nils Grob beim Sprint auf der Zielgeraden. Bild: Alec Nedic

Dabei wurde ihm schnell klar, dass er keineswegs als Underdog an die Startlinie treten muss. Bei den letzten Schweizer Meisterschaften des Nachwuchses in St.Gallen räumte Nils Grob in seiner Altersklasse ab. Im Hürdenlauf über 60 Meter landete er auf dem zweiten Platz und im Hoch- und Weitsprung stand er ganze zweimal auf dem obersten Treppchen des Podests.

Am liebsten draussen trainieren

Der Schüler aus Ebnat-Kappel spricht gerne über sich und seinen Sport. Ende Sommer ist er fertig mit der Schule. Darüber ist er nicht gerade unglücklich. Eine Lehre als Automatiker fange er an.

Nils Grob hat einen guten Zugang zu seiner Katze. Bild: Alec Nedic

«Ich brauche halt einfach ein wenig mehr Abwechslung und arbeite gerne handwerklich. Ich mag es, wenn ich am Ende der Anstrengung etwas in meinen Händen halten kann.»

Als Projektarbeit baute er ein altes Ölfass in eine Sitzgelegenheit um. Das Fass sei schnell fertig gewesen, doch die Dokumentation schob er lange vor sich hin, bis er sie auf den letzten Drücker abgeben musste.

Während Nils Grob von der grossen Erleichterung erzählt, die er nach Abgabe des Projekts verspürte, springt ein ungewöhnlich zutrauliches Büsi auf seinen Schoss. Drei Katzen hat die Familie zu Hause. Tiere mag er fast genauso gerne, wie er es liebt, draussen in der Natur zu sein, sagt der 14-Jährige. «Am liebsten würde ich das gesamte Jahr über draussen trainieren.»

Entgegen diesem Wunsch rennt, springt und wirft Nils Grob im Winter meist in der Turnhalle Grüenau in Wattwil. «Die anderen würden auf die Wärme der Halle dann doch ungern verzichten», sagt er mit einem Grinsen.

Auf der Tartanbahn in seinem Element

Dass ihm die Leichtathletik gefällt, bemerkte Nils Grob schon in seiner Kindheit, als er die Jugi in Ebnat-Kappel besuchte. Als sich die Kinder damals auf der Tartanbahn oder im Weitsprung austoben durften, war er voll in seinem Element.

So beschloss er, dass er eigentlich nur noch Leichtathletik machen möchte, und trat kurzerhand in den TV St.Peterzell ein. Im Turnverein lernte er die unterschiedlichen grundlegenden Techniken. Eine Lieblingsdisziplin hat Nils Grob nicht.

«Ich mag alles. Ausser Ausdauer, das mache ich schon eher ungern.»

Heute stellt die Leichtathletikschule Toggenburg seine Grundlage für das Training dar. In drei wöchentlich variierenden Disziplintrainings verfeinert das Nachwuchstalent sein Können in den unterschiedlichen Disziplinen des Mehrkampfes. Ein zusätzliches Krafttraining im hauseigenen Fitnessraum der LA Schule Toggenburg fördert seine allgemeine körperliche Fitness und soll ihn vor Verletzungen schützen.

«Ich möchte nicht der nächste Usain Bolt werden»

Wenn der junge Athlet in gespannter Körperhaltung auf das «Go» wartet, scheint er alles um sich herum auszublenden. Die Hürden, die vor ihm liegen, fixiert er fest mit seinem Blick. Geht es dann los, stösst er sich explosiv von der Startlinie ab und rennt mit langen und leichtfüssigen Schritten auf das Hindernis zu, welches er elegant hinter sich lässt. Der Sport scheint Nils Grob tatsächlich fest in seinen Bann zu ziehen.

Auch das Training mit dem Diskus steht auf dem Programm. Bild: Alec Nedic

Trotzdem geht es ihm an erster Stelle immer um den Spass. «Wenn ich später irgendwann tatsächlich mit der Leichtathletik Geld verdiene, wäre das für mich natürlich das Grösste. Aber heute gehe ich ins Training, weil es mir Spass macht und nicht, weil ich der nächste Usain Bolt werden möchte.» Nach einem kurzen Augenblick des Grübelns hängt er an: «Usain Bolt habe ich immer cool gefunden, doch ich glaube, ich mache besser mein eigenes Ding.»