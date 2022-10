Leichtathletik «Solche Momente speichert man im Herzen für die harten Trainingstage im Winter ab»: Chiara Scherrer zu ihrem Auftritt im September bei Weltklasse Zürich Die 26-jährige Bütschwilerin Chiara Scherrer hat in diesem Jahr mit ihren Leistungen über 3000 Meter Steeple den Durchbruch an die Weltspitze geschafft. Obwohl sie ihre anvisierten Ziele an den Welt- und Europameisterschaften verfehlte, spricht sie von Momenten, die für immer tief in ihrem Innern haften bleiben.

Chiara Scherrer, links, bei ihrem Auftritt im September bei Weltklasse Zürich über 3000 Meter Steeple. Bild: Marc Schumacher/freshfocus

«Schon als Kind habe ich davon geträumt auf hohem Niveau zu laufen.» Mit diesem Satz begrüsst Chiara Scherrer die Besucherinnen und Besucher auf ihrer Website. Nun, im Alter von 26 Jahren, hat sie sich ihren Traum erfüllt.

Sie schaffte in den vergangenen Monaten den Durchbruch an die Weltspitze und wurde dafür mit der Selektion für die Welt- und Europameisterschaften sowie drei Einladungen an Diamond League Meetings belohnt.

Sie bezeichnet das Jahr als «Durchbruchsaison». Dazu erklärt sie: «Ich war im Winter nie krank oder verletzt und konnte mir dadurch eine gute Basis aufbauen.»

Die Belohnung für die Arbeit vergangener Jahre

Nebst den Titelkämpfen durfte die Toggenburgerin an drei Diamond-League-Veranstaltungen in Paris, Stockholm und Zürich an den Start gehen. «Für mich ging dadurch ein Kindheitstraum in Erfüllung. Es waren sehr schöne Erlebnisse, ich konnte unheimlich viel Erfahrung sammeln. Es war ein Stück weit auch eine Belohnung für die Arbeit und die Entbehrungen vergangener Jahre.»

Als Schweizerin sei es ein besonderer Moment gewesen, auf der legendären Bahn im Zürcher Letzigrund stehen zu dürfen. Dazu meint sie:

Chiara Scherrer, Weltklasseleichtathletin aus Bütschwil. Bild: Beat Lanzendorfer

«Ich habe jeden Moment genossen, auch wenn ich an diesem Abend im September nicht mehr die frischesten Beine hatte.»

Und weiter: «Es war aber unglaublich und sehr schön, wie viele Leute für mich ‹gefant› und mir gratuliert haben. Solche Momente speichert man im Herzen für die harten Trainingstage im Winter ab.»

Durch die Erfolge steht die 26-Jährige nun auch vermehrt in der Öffentlichkeit und erhält häufiger Fanpost. «Stimmt, das hat etwas zugenommen, aber ich bin ja noch lange kein Roger Federer», sagt sie lachend.

Mit drei Siegen ins Jahr gestartet

Dass es ein gutes Jahr werden könnte, zeichnete sich schon im Februar und März ab, als sie den Bremgarter Reusslauf für sich entschied, die 10 Kilometer von Payerne gewann und den Schweizermeistertitel im Kurzcross in Regensdorf holte.

Ihre gute Form konnte sie konservieren und schaffte Anfang Juni im Deutschen Rehlingen in 9.28 Minuten die WM-Limite über 3000 Meter Steeple. Gefordert waren 9.30 Minuten. In den USA wollte sie den Finallauf erreichen, bei den folgenden Europameisterschaften im August in München um die Medaillen kämpfen.

Beides hat nicht geklappt. Dazu sagt sie: «Um am Tag X Höchstleistungen abrufen zu können, braucht es viele Faktoren, die zusammenspielen müssen. Mal passt es mental nicht, mal sind die Beine nicht die Besten.» Nicht optimal sei sicher das Verhältnis von Training und Erholung gewesen.

Trotzdem waren die Rennen für sie speziell: «Es hat mir einiges bedeutet, nach der knapp verpassten Selektion für die olympischen Spiele im letzten Jahr in Tokio nun die Limite für die diesjährigen Weltmeisterschaften so deutlich unterboten zu haben. Ich konnte mir beweisen, dass ich an solche Grossveranstaltungen gehöre.» Erste Lehren hat sie bereits gezogen: Sie hat ihr Arbeitspensum als Physiotherapeutin reduziert und kann sich praktisch voll auf das Laufen konzentrieren.

Sie kann sich auf den Sport fokussieren

Nun sei vorgesehen, dass sie Trainingslager und Wettkampfphasen flexibler planen und sich dadurch voll auf den Sport fokussieren könne. Zwischen den Trainingslagern habe sie allerdings vor, weiterhin zu arbeiten. «Mein Trainingsumfang wird sich sicherlich vergrössern, gleichzeitig soll die Regeneration nicht zu kurz kommen.»

In diesem Jahr würde Chiara Scherrer gerne noch die Teamstaffel an der Cross-EM im Dezember in Turin bestreiten. Definitiv werde dies Ende Oktober entschieden. Im nächsten Jahr stehe bereits wieder eine Weltmeisterschaft im Terminkalender, bei der die Toggenburgerin dabei sein möchte. «Hierfür gilt es, in erster Linie gesund zu bleiben, damit ich die Leistungen von diesem Jahr bestätigen kann», sagt sie.