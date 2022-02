Leichtathletik Sieg im Kanton Aargau: Kaum aus dem Trainingslager in Italien zurück, stellt die Bütschwiler Mittelstreckenläuferin Chiara Scherrer ihre gute Form unter Beweis Die Toggenburgerin Chiara Scherrer gewinnt den Bremgarter Reusslauf in souveräner Manier. Sie nimmt den Konkurrentinnen über elf Kilometer 80 Sekunden und mehr ab.

Die Bütschwilerin Chiara Scherrer ist schon gut in Form und liess ihren Konkurrentinnen beim Bremgarter Reusslauf keine Chance. Bild: PD

Besser hätte der Start zur Wettkampfsaison für die Mittelstreckenläuferin Chiara Scherrer aus Bütschwil nicht verlaufen können.

Am Freitag aus dem Trainingslager in der Toskana in die Schweiz zurückgekehrt, setzte sie sich tags darauf beim Bremgarter Reusslauf souverän durch und lief als erste Frau über die Ziellinie.

Grosser Vorsprung auf die Verfolgerinnen

Für die elf Kilometer benötigte die Toggenburgerin 36 Minuten und 45 Sekunden. Der zweitplatzierten Melanie Maurer, Hindelbank, nahm sie eine Minute und zwanzig Sekunden ab. Den dritten Platz sicherte sich Selina Ummel, Suhr, in 38.21 Minuten. «Es lief mir vom Start weg tipptopp, weil ich sofort den Rhythmus gefunden habe», sagte die 26-Jährige nach dem Rennen zufrieden.

Sie sei den Wettkampf nicht zu schnell angegangen und hätte sich nach dem Massenstart bei mehreren Männern anhängen können, von denen sie im weiteren Verlauf des Rennens einige überholen konnte. «Ich bin rundum zufrieden und freue mich auf die kommenden Wochen», sagte sie.

Auch das Wetter war für sie ideal: «Bei der Anreise hat es geregnet, kurz vor dem Start zeigte sich dann die Sonne und auch der Wind war praktisch weg.»

Die nächsten Rennen sind schon fixiert

Am nächsten Wochenende startet die Bütschwilerin in Payerne, wo ein Lauf über 10 Kilometer auf dem Programm steht. Ein erster kleiner Saisonhöhepunkt folgt dann mit den Cross-SM am 6. März in Regensdorf.