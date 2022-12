Leichtathletik In diesem Jahr ist die Toggenburgerin Chiara Scherrer zur Weltklasseathletin gereift – das hat sie im kommenden Jahr vor Die 26-jährige Bütschwilerin Chiara Scherrer hat in den vergangenen zwölf Monaten über 3000 Meter Steeple den internationalen Durchbruch geschafft. Im kommenden Jahr strebt sie die Qualifikation für die Weltmeisterschaften in Budapest an. Mit der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris soll 2024 ein Traum in Erfüllung gehen.

Chiara Scherrer, hier am 4. Dezember anlässlich der «L'Escalade» auf den Strassen von Genf unterwegs, hat in den nächsten zwei Jahren viel vor. Bild: PD

Die Bütschwiler Leichtathletin Chiara Scherrer hat in diesem Jahr über die 3000 Meter Steeple den Sprung an die Weltspitze geschafft. In den vergangenen Monaten ist es nun etwas ruhiger um sie geworden. Das heisst aber keineswegs, dass die 26-Jährige untätig war.

Mit drei Strassenläufen hat sie das Jahr abgeschlossen. 2023 bezeichnet sie als Zwischenjahr auf dem Weg an die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris – ihr ganz grosser Traum.

In Genf, Sion und Zürich am Start

Nach der Bahnsaison im vergangenen September musste Chiara Scherrer im Oktober zwangsläufig einige Gänge runterschalten. Das Coronavirus hatte sie erwischt. Dazu erklärt sie: «Es hat doch seine Zeit gedauert, bis ich wieder auf dem Damm war. Mittlerweile hat sich alles in die richtige Richtung entwickelt.» Im November absolvierte sie dann ein dreieinhalbwöchiges Trainingslager in Südafrika.

Nach ihrer Rückkehr wollte sie unbedingt ihren Formstand testen und ging bei drei Strassenrennen an den Start. Den Auftakt bildete am 4. Dezember die «L’Escalade» in Genf. Ein Wettkampf über 7,2 Kilometer. «Es ist mir soweit ganz gut gelaufen. Es war mein erster Wettkampf seit Monaten, in dem es darum ging, das Tempo wieder zu forcieren und auch Spass dabei zu haben.» Sie sei aber noch nicht im Wettkampfmodus gewesen.

Nur die Afrikanerinnen waren schneller

Das änderte sich eine Woche später mit dem «Course de Noël» in Sion. Chiara Scherrer benötigte für die fünf Kilometer 15,56 Minuten und belegte hinter ihrer Teamkollegin Fabienne Schlumpf Platz 8. Die Toggenburgerin sagt: «Ich konnte bereits mehr beissen und lange Zeit mit den Besten mithalten.» Die beiden Schweizerinnen mussten sich lediglich von sechs Afrikanerinnen geschlagen geben.

Die Dreierserie schloss Scherrer mit dem Zürcher Silvesterlauf am letzten Sonntag ab. Das Eliterennen wird jeweils in einem speziellen Format ausgetragen. Dabei handelt es sich um ein Ausscheidungsrennen, bei dem alle paar Runden die Letzten aus dem Rennen genommen werden. Nach acht Runden sind nur noch die Top Ten dabei. Zwei weitere Runden später nur noch die Top 5.

Bis dahin hatten es Chiara Scherrer und Fabienne Schlumpf geschafft. Dann war gegen die schnellen Kenianerinnen Endstation. «Ich bin aber sehr zufrieden. Es war ein schnelles Rennen und hat sich für mich gut angefühlt. Nach den Afrikanerinnen war ich auf Platz 6 die beste Schweizerin», erklärt Scherrer.

Weihnachten verbringt sie bei der Familie

In dieser Woche nimmt es Chiara Scherrer nun etwas ruhiger, danach erfolgt ein Trainingsblock. Weihnachten verbringt sie bei ihrer Familie in Bütschwil, anschliessend fliegt sie für ein Trainingslager nach Portugal. Im Januar kehrt sie nochmals für drei Wochen in die Heimat zurück, bevor sie im Februar erneut die Schweiz verlässt und in ein Trainingslager nach Südafrika fliegt.

Sie und ihr Team quartieren sich wie schon so oft in den vergangenen Jahren in Dullstroom ein. Der kleine Ort mit weniger als tausend Einwohnerinnen und Einwohnern liegt auf einer Höhe von rund 2100 Metern. Bis nach Johannesburg sind es mit dem Auto rund zweieinhalb Stunden. «Ich liebe Südafrika und finde hier immer ideale Verhältnisse vor, um mich optimal auf die Strassen- und Bahnsaison vorbereiten zu können», schwärmt die 26-Jährige.

Apropos Saison: Nach ihrer Rückkehr sind mehrere Strassenwettkämpfe geplant, um die Standfestigkeit über zehn Kilometer zu testen. Die eigentliche Bahnsaison startet dann im Frühjahr. Der Fokus liege dann klar auf der Bahn-WM im August in Budapest. «Ich muss mich über die 3000 Meter Steeple aber zuerst qualifizieren, denn es geht alles wieder bei null los.»

2023 bezeichnet sie als Vorbereitungsjahr für 2024, in dem die Olympischen Sommerspiele in Paris stattfinden. «Das ist mein ganz grosses Ziel.» Weil sie in diesem Herbst ihr Arbeitspensum weiter reduziert hat, kann sie sich praktisch komplett auf den Spitzensport fokussieren. «Wenn ich aber zu Hause bin, arbeite ich zwischendurch gerne als Physiotherapeutin, das ist ein guter Ausgleich.»